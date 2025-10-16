In de studio van Vandaag Inside heerst donderdagavond een feeststemming. Het programma is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Live in de uitzending zal bekend worden of ze de winnaar zijn van de prestigieuze prijs. "Het zou hartstikke leuk zijn."

Zijn de mannen er klaar voor? "Dat weet je nooit. Het is elke keer weer afwachten of wij ergens klaar voor zijn", zegt Wilfred Genee voor de camera van Sportnieuws.nl. "We beginnen ergens aan en opeens is het weer voorbij."

VI kan als eerste programma ooit twee keer de Ring in ontvangst nemen. "Ik zou het echt heel bijzonder vinden. Ook als bekroning voor bijna 25 jaar dit programma. Dat is lang hè als je erover nadenkt. Hoe oud ben jij?", vraagt hij aan Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes. "24", antwoordt die. "Moet je nagaan. Jij hebt het niet eens allemaal meegemaakt", lacht Genee.

'Mystery guest'

Bij de eerste overwinning heette de talkshow nog Voetbal International. De nominatie van dit jaar voelt ook als de verdienste van de mensen die daaraan meewerkten. "Ik moet je eerlijk zeggen: helaas kon Jan Boskamp niet komen en Hans Kraay ook niet. Die hadden we er wel graag bij gehad." VI kondigde wel een speciale gast aan: 'de comeback van een goede vriend'. Wie dan wel de mystery guest is, houdt Genee nog even geheim. "Dat is nog even afwachten."

Van der Gijp denkt dat Sinterklaas, oftewel 'directeurtje' Marco Louwerens hen als speciale gast komt verrassen in de extra lange uitzending van VI donderdag. Wellicht wordt daarin live bekend gemaakt dat de talkshow de televisieprijs heeft gewonnen.

'Klein drankje'

"Het zou hartstikke leuk zijn, dat meen ik echt", aldus Van der Gijp. Het programma heeft flink uitgepakt met festiviteiten. Die zouden zelfs tot 3.00 uur 's nachts duren. "Maar dat ga ik niet redden, want ik heb honden thuis. Maar wel een klein drankje." En als ze niet winnen? "Dan neem ik ook een drankje", lacht Van der Gijp. Hij roept alle fans nogmaals op om te stemmen.

In 2011 won het drietal de Televizier-Ring al eens, toen nog onder de noemer Voetbal International. In de regels staat dat een programma de prijs niet twee keer kan winnen, maar speciaal voor het zestigjarige jubileum van de prijsuitreiking is een uitzondering gemaakt. Dus is Vandaag Inside donderdagavond één van de drie genomineerden. De andere kanshebbers zijn Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted.