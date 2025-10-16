Vandaag Inside kan donderdag geschiedenis schrijven met winst van de Televizier-Ring. Het vaste trio van de talkshow heeft hulp ingeschakeld voor een laatste charmeoffensief. Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek mogen de prijs in ontvangst nemen als VI wint.

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zijn namelijk niet aanwezig bij de uitreiking in Carrè. Tegelijk met het gala maken zij een extra lange uitzending van VI. Ze zullen dus live in de studio te horen krijgen wie de winnaar is.

'Leuker dan Johan'

Daarom werden de vrouwen die vaak in het programma te zien zijn naar de rode loper gestuurd. Met veel plezier vertegenwoordigen ze Vandaag Inside op het televisiefeest. "Dat is wel een laatste charmeoffensief", denkt Vahle. "VI wordt soms ook wel gezien als vrouwonvriendelijk programma. Maar wij staan er toch", zegt ze tegen interviewer Splinter Chabot.

"Jij vindt het denk ik leuker dat wij hier zijn dan Johan", vervolgt ze. Daar twijfelt Chabot aan. "Nou, ik ben van de mannen dus wie weet", grapt hij.

Ek is 'supertrots' op de nominatie. "Het heeft een hele grote aanhang en betekent veel voor mensen. Ze kunnen gewoon lekker met een lach naar bed. Het zou geweldig zijn, historisch zelfs." Het zou namelijk de eerste keer zijn dat een programma de Televizier-Ring twee keer in ontvangst mag nemen.

In 2011 won het drietal de Televizier-Ring al eens, toen nog onder de noemer Voetbal International. In de regels staat dat een programma de prijs niet twee keer kan winnen, maar speciaal voor het zestigjarige jubileum van de prijsuitreiking is een uitzondering gemaakt. Dus is Vandaag Inside donderdagavond één van de drie genomineerden. De andere kanshebbers zijn Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted.

Nominatie Hélène Hendriks

Hendriks is niet alleen aanwezig als afgevaardigde van VI. Ze is zelf ook genomineerd in de categorie beste presentator, samen met Wilfred Genee en Martijn Krabbé. Ze is trots op die nominatie. "Het blijft een prijs van het publiek, dus daar kun je alleen maar heel blij mee zijn."