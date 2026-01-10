Hans Kraaij jr. (66) zag er flink gebruind uit toen hij te gast was in De Oranjewinter. Een andere gast in het programma kreeg wat vakantiekiekjes te zien van de voetbalverslagever en was erg verbaasd.

Hélène Hendriks, presentatrice van de show, was blij verrast dat Kraaij aanwezig kon zijn in de uitzending van vrijdag. Dat had te maken met de afgelastingen van het profvoetbal op vrijdag, in verband met het winterse weer. Daardoor was zijn agenda leeg.

"Je bent behoorlijk bruin", zo constateert ze. "Wat heb je in je vakantie gedaan?"

Zuid-Afrika

Zijn antwoord is: "Sofie en ik zijn naar Zuid-Afrika geweest. Eerst in Kaapstad, waar we een dag of vier, vijf op safari zijn gegaan." Terwijl hij praat, worden er vakantiekiekjes getoond. Die zien er allemaal heel idlyllisch en romantisch uit. "Met dit als resultaat", zegt hij.

Medegast Rutger Castricum grijpt in en zegt: "Dit lijkt wel B&B Vol Liefde, man! Je laat je toch niet zo fotograferen, man! Wie heeft die foto... Je laat je...", zo struikelt Castricum over zijn woorden. Maar Kraaij jr. wil niks horen van de kritiek, hij vindt het mooie foto's. "B&B Vol Liefde? Het is mijn vrouw, ja! Het is gewoon mijn eigen vrouw." Hij is inmiddels 20 jaar samen met Sofie Kraay, die voor het huwelijk Sofie Nuijten heette.

Mooiste vrouw

Het gesprek dreigt een oridinaire wending te nemen, maar Kraaij jr. redt zich eruit: "Wat ik bedoel is: ik heb al 20 jaar geluk. Ik heb gewoon de mooiste vrouw van Nederland." Vervolgens vertelt hij dat ze 'zeer bevoorrecht' zijn, dat ze zijn gekozen voor reclames van een groot reisbureau.

Dan is het de beurt aan Telegraaf-voetbaljournalist Valentijn Driessen om zich te mengen in het gesprek. "Ambassadeurs?", zo herhaalt hij het woord vol spot. "Het is gewoon een ordinaire commercial, man", zegt hij. "Zakken gevuld", lacht Castricum. Maar Kraaij jr. laat zich niet uit het veld slaan en legt uit dat ze drie 'mooie commercials' hebben opgenomen.