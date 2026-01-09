Prijzenpakker Wilfred Genee heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe prijs. In 2025 won hij met de tv-show Vandaag Inside al de Gouden Televizier-Ring. De presentator richt zich nu met een ander programma op de Gouden RadioRing.

De RadioRing wordt op 29 januari voor de laatste keer uitgereikt. Dat maakt de AVROTROS maandag bekend. De publieksprijs voor radiomakers stopt vanwege bezuinigingen. Juist omdat het de laatste editie lijkt te worden, is Genee gebrand op het binnenslepen van de onderscheiding.

In oktober 2025 won de voormalig sportjournalist met Vandaag Inside met maar liefst 74 procent van de stemmen met overmacht de verkiezing voor de Televizier-Ring. Oud-voetballers Johan Derksen en Renè van der Gijp vormen met Genee het vaste VI-trio.

The Friday Move

Genee doet een mogelijk laatste gooi naar de Ring met zijn BNR-radioprogramma The Friday Move. "De RadioRing is een fenomeen", vindt Genee. "Noem het ijdel, maar natuurlijk wil je die prijs winnen. De prijzenkast is niet compleet zonder een RadioRing voor The Friday Move."

Genee won de RadioRing in 2020 al eens met zijn toenmalige Radio Veronica-programma Veronica Inside. In 2023 behoorde hij met The Friday Move tot de laatste vijf genomineerden. De prijs ging toen echter naar De 538 Ochtendshow.

Publieksprijs

Tijdens de RadioRing worden de Gouden RadioRing voor Populairste Programma en de RadioRing voor Populairste Presentator uitgereikt. De prijs bestaat sinds 2006 en is de enige publieksprijs voor radio in Nederland. Dit jaar worden ook de Oeuvre Award aan NPO Radio 5-dj Hans Schiffers, de Aanstormend Talent Award, de Beste Zender Award en de Gerwin Visser Award uitgereikt.

De 20e en laatste uitreiking van de RadioRing vindt plaats in De Vorstin in Hilversum. Radio-dj's Mischa Blok en Paul Rabbering presenteren de laatste editie. Ook is een livestream te volgen op het YouTube-kanaal van AVROTROS en op NPO 1 Extra.

Arjan Snijders

Radiomaker Arjan Snijders wil de organisatie van de RadioRing graag weer op zich nemen nu AVROTROS heeft aangegeven ermee te stoppen. Snijders nam in 2006 het initiatief voor de publieksprijs voor radio en organiseerde voor de omroep tot 2017 het bijbehorende RadioGala.

Snijders, bekend van onder meer de podcast Dit Was De Radio en Radio Veronica, staat ervoor open om "met AVROTROS te praten over hoe het RadioGala een onafhankelijke toekomst buiten de omroep kan blijven innemen", zegt hij.

Snijders wil onder geen beding dat de publieksprijs, en ook de door een jury toegekende Marconi Awards, verdwijnen. "Zover mag en zal het vast niet komen. Als ik kan helpen om dat te bewerkstelligen, kan mijn radiohart niet anders dan daar mijn uiterste best voor doen."