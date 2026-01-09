Hélène Hendriks . Het 45-jarige gezicht van onder meer Ziggo Sport, De Oranjewinter en Vandaag Inside heeft met een onthullend verhaal over topvoetballer Diego Costa de internationale media gehaald.

Hendriks maakt sinds kort een podcast met haar vriendinnen en collega's Noa Vahle en Merel Ek. Het duurde niet lang of één van de verhalen uit de tweede aflevering werd opgepakt door toonaangevende en wereldwijd gelezen kranten en tabloids als The Sun en Daily Mail (Engeland), Sport (Spanje) en sites in Portugal, België en Zuid-Amerika. Haar onthulling over een onsmakelijke bezigheid van topspits Diego Costa in 2020 wordt inmiddels breed uitgemeten.

Hoesten in gezicht

Alle media zijn het erover eens dat het een 'walgelijk verhaal' is wat Hendriks vertelt in haar podcast HNM. Costa zou tijdens de coronapandemie expres in het gezicht van diverse journalisten hebben gehoest. Ook Hendriks was slachtoffer van zo'n actie en testte twee dagen na het incident met de Spaanse spits (inmiddels 37 jaar oud) positief op het virus dat aan tienduizenden mensen wereldwijd het leven kostte.

Daily Mail levert bewijs

Daily Mail onderschrijft haar verhaal en maakte al in 2021 melding van het walgelijke hoesten in het gezicht van andere mensen door Costa. 'Hij deed het terwijl hij door de mixed zone liep waar alle journalisten aan het werk waren', haalt het Engelse tabloid 'bewijs' voor de waarheid van het verhaal van Hendriks erbij. 'Het hele incident stond op camera en Costa barstte zelfs in lachen uit toen hij zijn weg naar de uitgang van het stadion vervolgde.'

'Costa is sowieso een man met een reputatie'

Het Belgische HLN verbaast zich totaal niet om de rare fratsen van de controversiële spits. 'Costa is sowieso een man met een reputatie - hij staat onder meer bekend om zijn vele ruzies met tegenstanders en scheidsrechters.' In Spanje en Engeland weten ze maar wat goed hoe die reputatie van Costa is. Als speler van onder meer Chelsea en Atletico Madrid haalde hij ook op het veld wel vaker rare acties uit.

WK 2014

Costa is een geboren Braziliaan die met merendeel van zijn interlands speelde voor Spanje. Zo was hij van de partij bij de 5-1 overwinning van Oranje op de wereldkampioen tijdens het WK van 2014. Costa versierde de strafschop waaruit de Spanjaarden op 0-1 kwamen door op het been van de glijdende Stefan de Vrij te gaan staan en zich theatraal te laten vallen.

Costa kwam uiteindelijk tot 24 interlands en 10 goals voor Spanje. Sinds 2024 zit hij zonder club, maar een officieel pensioen heeft hij nooit aangekondigd.