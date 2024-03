Hilariteit bij Vandaag Inside om Bas Nijhuis: 'Ga je zeilen?'

Bij Vandaag Inside vertelde scheidsrechter Bas Nijhuis maandagavond over zijn nieuwe programma 'Bas naar de Spelen', waarin hij meetraint met Nederlandse Olympiërs. Volgens René van der Gijp had Nijhuis daar de perfecte trui voor aan.

Van der Gijp vroeg Nijhuis of hij gaat zeilen, waar de scheidsrechter verbaasd op reageerde "Zeilen?". "Mooie trui man", vervolgt Van der Gijp waarna veel gelach volgt. Bas vertelde vervolgens over een nieuw programma waarin hij Nederlandse Olympiërs volgt en met hen meetraint in verschillende sporten. Onder andere baanrenner Jeffrey Hoogland en turnster Sanne Wevers zullen te zien zijn.

Nijhuis kan later weer rekenen op een grap van Van der Gijp wanneer hij vertelt over de trainingen van Olympisch roeiers. "Echt knap hoor, die trainen elke dag een paar uur op dat water", vertelt Nijhuis. "Ja dat is vaak met roeien", lacht Van der Gijp. "Heb je wel eens mensen op het droog zien roeien?"

Johan Derksen wil ook nog wat opmerken over het programma van Nijhuis, die volgens hem tegenwoordig overal te zien is. "Het is heel moeilijk om gebeld te worden door een programma waar je niet Bas treft."

Scheidsrechters op het EK

Nijhuis denkt ook te weten welke Nederlandse scheidsrechters zullen gaan fluiten op het EK aankomende zomer. Danny Makkelie gaat zeker en Serdar Gözübüyük zal er misschien ook wel bijzitten volgens Nijhuis. "In totaal fluiten er achttien scheidsrechters op het EK, dus twee Nederlanders moeten er wel bij kunnen zitten."