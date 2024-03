Hilariteit om ontbreken Johan Derksen bij VI, Van der Gijp weet wel waarom 'dat mannetje' er niet is

De fans en vaste kijkers van Vandaag Inside kregen donderdag een flinke domper te verwerken bij het aanzetten van de tv. Johan Derksen zat niet aan tafel bij het populaire programma. De reden is gelukkig onschuldig.

Derksen is namelijk wat grieperig, waardoor hij de rit van Grolloo naar Hilversum voor een keer niet kon maken. Presentator Wilfred Genee vertelde te hopen dat hij de volgende uitzending weer aanwezig zal zijn.

Rutger Castricum

Rutger Castricum nam tijdens de uitzending van donderdag het stokje van Johan over, naast Wouter de Winther, Genee en René van der Gijp. Het is voor het eerst dit seizoen dat Derksen een uitzending miste. Van der Gijp grapte dat ze 'een beetje rekening met zijn leeftijd moeten gaan houden'. "Dat mannetje is 75 jaar, dat is niet niks", zei hij.

Tripje naar Londen

"Zo'n reisje Londen", zag Van der Gijp in de recente trip van Derksen een oorzaak voor zijn ziekte. "Dan moet hij om vijf uur op, om zeven uur vliegen. Als je om vijf uur op moet, slaap je niet lekker, want je denkt 'straks verslaap ik me'. Wedstrijd kijken, tweeëneenhalf uur op een taxi staan wachten na de wedstrijd, in de kou. Hij moet een beetje op zichzelf passen."

