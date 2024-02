Johan Derksen heeft idee voor Ajax: 'Aan al die seizoenkaarthouders de helft terugbetalen'

Johan Derksen nam het bij Vandaag Inside op voor de seizoenkaarthouders van Ajax. Maandagavond kwam de analist met een goed idee voor de fans die week in, week uit naar de Johan Cruijff Arena komen.

"Het zou wel fatsoenlijk zijn als die club aan al die seizoenkaarthouders de helft terugbetaald, hè?", vroeg Derksen zich hardop af bij Vandaag Inside. "Een seizoenkaarthouder van Ajax heeft een garantie op goed voetbal, maar daar is helemaal geen sprake van. Je neemt die seizoenkaarthouder behoorlijk in de maling zo."

Ajax verloor afgelopen zondag met 2-0 van AZ, waarmee het de vierde plek uit het oog begint te verliezen. Sterker nog: het gat met de zesde en zevende plek in de Eredivisie is momenteel een stuk kleiner.

Nieuwe spelers

De Amsterdammers kennen een enorm matig seizoen, terwijl het de afgelopen zomer ruim honderd miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers. De Vandaag Inside-tafel is het erover eens dat het dat geld nooit terug zal krijgen voor de aangetrokken spelers.

Derksen denkt dat clubs die spelers kopen bij Ajax, ook niet in één keer het bedrag overmaken, maar het uitsmeren over bijvoorbeeld drie jaar. Ajax kan dus niet in één keer het verdiende geld herinvesteren in nieuwe spelers.

Diant Ramaj

Een van de weinige spelers die deze zomer werd aangetrokken én op niveau presteert is Diant Ramaj. De Duitse keeper begon als wissel bij Ajax onder Maurice Steijn, maar nam onder John van 't Schip de plek onder de lat in. Dat ging ten koste van Jay Gorter. Ondanks de terugkeer van Geronimo Rulli blijft Ramaj de eerste doelman.