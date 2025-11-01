Het ging er vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside weer eens heftig aan toe. Presentator Wilfred Genee verbaasde zich over een woedende gast in het programma, die wel héél fel tekeer ging. "Heb jij doping gebruikt?"

Aan tafel bij het praatprogramma wordt de nieuwe editie van de VARAgids besproken, waarin het 100-jarig bestaan van de zender wordt gevierd. Dat gebeurt met een terugblik op de bekendste programma's en presentatoren van de omroep. Maar Matthijs van Nieuwkerk, die jarenlang De Wereld Draait Door presenteerde, wordt nergens genoemd.

Dat vind Johan Derksen bizar. Van Nieuwkerk raakte in opspraak wegens misstanden achter de schermen, maar de oud-voetballer vindt dat de presentator te hard wordt aangepakt. Mediakenner Tina Nijkamp is het volledig met hem eens. "Zijn hele naam wordt gewist."

'Ben je boos?'

Dat gaat veel te ver, vindt ze. Ze is woest en praat met stemverheffing en wilde handgebaren. Genee kan haar daarom bijna niet meer serieus nemen en barst in lachen uit. "Ben je boos?", vraagt hij. "Ja", zegt Nijkamp.

"Het is nu een paar jaar later en er is geen strafproces geweest. Hij is nergens voor veroordeeld. Dus kom op." Hélène Hendriks is het ook met haar eens. "Je kan inderdaad ook overdrijven", zegt de sportpresentatrice.

Maar Nijkamp is nog niet klaar met haar vurige betoog. "Zijn programma heeft écht wat bijgedragen", zegt ze fel. Genee kijkt haar verbaasd aan. "Heb jij doping gebruikt ofzo? Wat gebeurt er met je Tina?" "Nee helemaal niet", reageert zij. "Ik ben er gewoon boos over. Het is typisch voor de televisiewereld."