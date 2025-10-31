De Argentijnse hockeyspeler Nicolás Keenan (28) is de vriend van D66-politicus Rob Jetten (38). De speler van Klein Zwitserland krijgt na de grote winst van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen ook veel media-aandacht in Argentinië.

Rondom de verkiezingen voor het Nederlandse parlement heeft Jetten, de lijsttrekker van D66, meerdere keren naar zijn geliefde verwezen. Zo zei hij woensdagavond tijdens een speech in een zaal dat Keenan ergens aanwezig was. En ook later op Instagram dankte Jetten hem voor zijn support.

'Lieve Nico, dank voor je onvoorwaardelijke steun', schreef hij erbij. En: 'No puedo hacerlo sin ti.' Dat betekent 'ik kan het niet zonder jou' in het Spaans. De foto werd meer dan 150.000 keer geliked, onder anderen door hockeyers Pien Sanders, Maria Verschoor en Anne Veenendaal.

'Eerste man van Nederland'

De Argentijnse tv-zender Todos Noticias droomt al hardop na over de mogelijkheid dat Keenan 'de first man' wordt van Nederland. In landen met een president is het gebruikelijk om de partner daarvan de 'eerste man' of 'eerste vrouw' te noemen, zoals Melania Trump 'the First Lady' is van de Verenigde Staten. En daarmee zou hij een aanvulling zijn op Koningin Maxima, de vrouw van Koning Willem-Alexander, die ook is geboren in Argentinië.

In Nederland hebben we echter geen president en bij een premier is het niet zo gebruikelijk om de partner 'eerste man' of vrouw te noemen.

De familie Keenan

De krant Clarin schrijft dat de vader van Keenan, Patriciio, ook hockey speelde. Daarnaast was hij trainer van de Spaanse club Egara de Terrassa. Om die reden verhuisde Nicolás Keenan op jonge leeftijd naar Europa. Ook aan moederszijde is het een en al hockey. De familie Capurro bevat diverse profhockeyers, zoals zijn oma Santiago Capurro, die namens de Argentijnen deelnam aan de Olympische Zomerspelen van 1996 en 2000. Ook was hij de trainer van het nationale team, vanaf 2014.

En als we nog een generatie verderop kijken is het weer hockey wat de klok slaat. Oma Noemí Merediz nam ook al de stok ter hand, waaronder voor het Argentijnse team, in de jaren 50. Ze was getrouwd met Ernesto Keenan, "de opa van de partner van de waarschijnlijke toekomstige premier van Nederland", aldus de krant.