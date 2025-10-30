Oud-voetballer Johan Derksen heeft in Vandaag Inside zijn excuses aangeboden na eerdere uitspraken in het praatprogramma. Hij uitte flinke kritiek op VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz, maar daar komt hij nu op terug.

Het is bijzonder te noemen dat Derksen publiekelijk 'sorry' zegt. Dat doet hij, ondanks vele rellen en harde uitspraken in VI, namelijk niet vaak. Dit keer stak hij wel hand in eigen boezem. "Ik moet dit even aangrijpen om mijn nederige excuses aan Dilan aan te bieden", begint Derksen als het aan tafel over de VVD gaat.

"Toen zij er niks van bakte in de peilingen, heb ik gezegd dat de VVD iemand anders naar voren moest schuiven om de situatie te redden. Maar ze heeft zich teruggevochten en een fantastische prestatie geleverd." De partij behaalde 22 zetels bij de verkiezingen.

'Allemaal onzin'

"Dat was allemaal onzin", is Derksen kritisch op zichzelf. "Terwijl ik normaal eigenlijk nooit onzin uitkraam, maar deze keer wel." De bromsnor sprak voor de verkiezingen al openlijk zijn voorkeur voor de VVD op.

Yesilgöz en Derksen hadden tijdens de campagnetijd al een opvallend onderonsje. De 76-jarige vroeg de politica namelijk gekscherend mee uit. Yesilgöz zag een afspraakje wel zitten. "Dat vind ik echt leuk. We hebben een date", reageerde ze.

Vervolgens werd haar gevraagd wat ze dan gaan doen op een eerste date. "Hij vraagt mij toch uit? Ik neem aan dat hij mij dan mee uit eten neemt. Hij trakteert. En daarna misschien naar een filmpje ofzo?"

De sfeer van het interview slaat een beetje om als er wordt benadrukt dat de afspraakjes van Derksen vaak wel wild zijn. "Wat gebeurt er dan?", vraagt Yesilgoz zich af. Dat laat Derksen vervolgens duidelijk weten: "Een filmpje en een hotelletje." Hij maakt zich alleen een beetje zorgen voor de man van de VVD'er, René Zigerius. "Ik ben bang dat die gespierde Ajacied er dan bij is."