Nicolás Keenan wordt vaak gezien als 'de verloofde van' minister-president Rob Jetten. De 28-jarige Argentijn kwam naar Nederland om op topniveau te hockeyen en liep in Den Haag zijn toekomstige man tegen het lijf. "Ik voelde dat alles anders was dan ervoor."

Keenan werd geboren in Argentinië en groeide op in Rome en later Barcelona. Daar bleek dat hij talent had voor hockey. Dus keerde hij terug naar zijn thuisland om zijn grote droom na te jagen. Keenan wilde graag op de Olympische Spelen uitkomen en wilde zich ontwikkelen in Nederland, waar de beste spelers ter wereld hockeyen.

Wat aanvankelijk ging om een stage van een paar maanden, werd een langer verblijf. Keenan, die biseksueel is, werd verliefd op een Nederlands meisje. Toen die relatie stuk liep, liep hij niet veel later de huidige minister-president tegen het lijf. Keenan zat nog in de kast, maar Jetten hielp hem voor zijn identiteit uit te komen.

Verloofde Rob Jetten blikt terug op 'schaamtevol' moment

De ontmoetingen vonden vaak in het geheim plaats, bij Jetten thuis. Keenan voelde zich nog niet klaar om met een andere man te worden gezien. "Maar vanaf het eerste moment voelde ik dat dit anders was dan alles ervoor", vertelt hij in een openhartig interview met L'Homo. Ze merkten dat topsport en politiek veel raakvlakken hadden. "Het voelde heerlijk om de wereld om ons heen even te kunnen vergeten. Dus na een tijdje werd het officieel. Maar alleen voor ons. Verder wist niemand ervan."

Het was zelfs zo erg dat Keenan zijn toekomstige man voorbij liep op straat. "Het voelt schaamtevol als ik eraan terugdenk", bekent hij. "Het moet echt naar voor hem zijn geweest. Door mijn situatie bracht ik iemand die out and proud was terug naar de schaduw. Gelukkig was hij altijd begripvol. Hij gunde me de tijd."

Nicolás Keenan groot nieuws in thuisland

Na de winnende verkiezingen van Jetten was het koppel groot nieuws in Argentinië. Die inwoners waren trots op Keenan, nadat ze ook al overdonderd waren door koningin Máxima. "Dat vinden ze helemaal te gek", aldus Keenan, die wel raar opkijkt van alle aandacht. "Hiervoor stond ik alleen in de krant als ik een doelpunt had gemaakt. Maar het was ook grappig. Vooral omdat er zo veel fouten in stonden. Zo zouden Rob en ik in Rotterdam wonen. Met onze drie kinderen." Die zijn er nog niet, al is de wens er wel:

'De partner van'

Door zijn relatie worden er ineens andere labels op Keenan geplakt. "Hiervoor was ik voor tegenstanders vaak 'die Argentijn'. Nu ben ik de partner van. Of die homo. Mij maakt dat niet meer zo veel uit. Als ik met mijn zichtbaarheid een volgende generatie kleine Nico’s kan helpen, doe ik het. Ik wou dat ik, toen ik besloot om profhockeyer te worden, niet alleen die stereotiepe gays op tv had gezien, maar een veel breder palet."