Hoogzwangere Kelly Piquet ziet bijzondere vergelijking tussen haar vader en Max Verstappen

Het is komend weekend tijd voor de Grand Prix van Japan, waar Max Verstappen voor het vierde jaar op rij weet te winnen. Zijn vriendin Kelly Piquet zal hoogstwaarschijnlijk vanuit huis kijken, want zij is hoogzwanger. Ze zag overigens een bijzondere vergelijking voorbijkomen tussen haar vriend en haar vader.

Verstappen werd afgelopen jaar voor de vierde keer (op rij) wereldkampioen en klom daardoor boven zijn schoonvader in de all-time ranglijst. Nelson Piquet pakte driemaal de wereldtitel. Hun overeenkomst: Verstappen (2022) en Piquet (1987) grepen één keer de coureurstitel in Japan.

De Formule 1 deelde op Instagram een illuster rijtje met topcoureurs die ooit wereldkampioen zijn geworden op het circuit van Fuji (alleen James Hunt) of later Suzuka. Dat zijn: Hunt (1976), Piquet (1987), Ayrton Senna (1988, 1990 1991), Alain Prost (1989), Damon Hill (1996), Mika Hakkinen (1998, 1999), Michael Schumacher (2000, 2003), Sebastian Vettel (2011) en Verstappen (2022).

Bijzonder raceweekend

Reden voor Kelly Piquet - dochter van het Nederlandse model Sylvia Tamsma - om de posts van haar vader en haar vriend in haar Instagram Story te delen. De komende Grand Prix van Japan zou om meerdere redenen heel speciaal kunnen worden voor de racefamilie. Verstappen hoopt voor het vierde jaar op rij te winnen in Japan en bovenal is Piquet hoogzwanger.

Het zou zomaar kunnen dat de baby voor, tijdens of na het raceweekend op de wereld wordt gezet, want Piquet is 'begin april' uitgerekend. Verstappen gaf eerder al aan dat hij er geen grand prix voor over zou slaan. Voor het Braziliaanse model wordt het haar tweede kind, nadat ze eerder al een baby kreeg met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

Racebloed

Met een drievoudig wereldkampioen als ene opa, een andere opa met meer dan honderd F1-races in zijn armen (Jos Verstappen) én een vader met vier wereldtitels in de sport, is het veilig om te zeggen dat er het nodige racebloed door de aderen van het toekomstige kindje van Verstappen en Piquet zal stromen.