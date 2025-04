'Wanhopige' vriendin van Max Verstappen doet dringende oproep: 'Ik heb hulp nodig'

De geboorte van het kind van Kelly Piquet en Max Verstappen komt steeds dichterbij. De vriendin van de Nederlandse Formule 1-coureur deelde in de laatste weken voor de bevalling een 'wanhopige' boodschap.

Piquet heeft met de baby in haar buik niet al te veel tijd om te zonnen, zo blijkt. In een gesponsord Instagram-bericht laat ze weten 'wanhopig' op zoek te zijn naar een donkerder tintje. Dat niet alleen: 'Ik heb ook hulp nodig met het schrijven van een bijschrift!'

Verstappen is er altijd razendsnel bij om de berichten van zijn vriendin op het sociale medium een like te geven. De volgers van Piquet maken er dan ook een spelletje van om sneller te liken of te reageren dan 'that Dutch guy'. Maar ditmaal won Verstappen: de viervoudig wereldkampioen liet al heel vroeg een like achter en in de comments erkennen de volgers dan ook hun verlies.

Uitgerekend

Verder krijgt Piquet complimenten over hoe ze eruitziet. 'Je shinet helemaal! Hoe lang moet je nog? Ik kan niet wachten', reageert een volger, doelend op haar zwangerschap. Het Braziliaanse model - met een Nederlandse moeder - lijkt begin deze maand uitgerekend.

Piquet kan in de laatste weken van haar zwangerschap steeds minder doen. Het model deelde eerder op haar sociale media beelden van een eerdere verwensessie in 'de stad van de liefde'. "Ik mis deze massage in Parijs", schrijft ze bij een foto van een massagetafel.

'Walvis'

En ook haar kleding wordt steeds minder strak. Eind maart deelde Piquet een foto van zichzelf in een comfie set. "Dit zal ik dragen tot het einde van mijn zwangerschap", schreef ze bij het plaatje in de spiegel. Daarbij zette ze ook een emoji van een walvis, om maar aan te geven hoe groot en opgeblazen ze zich voelt.

Max Verstappen

Voor Verstappen gaat het Formule 1-seizoen komend weekend weer verder. De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd. De coureur heeft eerder al aangegeven geen race over te slaan voor de bevalling.