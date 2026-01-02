Er wordt al volop toegeleefd naar de Olympische Winterspelen van Milaan, zeker nu de Nederlandse selectie bij het schaatsen bekend is. Het evenement krijgt steeds meer vorm en daar horen een hoop feestelijkheden bij.

De Spelen worden op vrijdag 6 februari geopend met een groot spektakel. De organisatie heeft al een aantal artiesten aangekondigd voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina, waaronder Laura Pausini.

De Italiaanse zangeres voegt zich bij acteur Pierfrancesco Favino, van wie vorige maand werd aangekondigd dat hij een grote rol speelt tijdens de opening in het San Siro-stadion in Milaan.

'Emotionele impact'

Volgens de organisatie staat Pausini bij de opening centraal tijdens een "iconisch moment van grote, emotionele impact" waarbij ze het publiek "een krachtige en collectieve ervaring" geeft. "Haar betrokkenheid bij de openingsceremonie wordt een authentieke uiting van Italiaanse identiteit en traditie", staat in een verklaring. De Winterspelen vinden plaats van vrijdag 6 tot en met zondag 22 februari.

Glansrijke carrière

De 51-jarige Pausini, bekend van het nummer La solitudine, is een van de bekendste Italiaanse artiesten ter wereld. De zangeres won in haar carrière met haar muziek onder meer een Grammy Award en een Golden Globe.

In 2022 was ze een van de presentatoren van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Voor het WK voetbal voor clubteams van afgelopen zomer had ze samen met Robbie Williams het anthem gemaakt. Pausini treedt in november 2027 voor het eerst in vijftien jaar weer op in Nederland. In het kader van haar wereldtournee geeft ze dan een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.