Topschaatsster Jutta Leerdam heeft een stressvolle periode achter de rug gehad. Tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) kwam ze ten val op haar 1.000 meter. Uiteindelijk kwam alles goed en komt ze op twee afstanden in actie in Milaan. Daarom is er ruimte voor ontspanning. In een video deelt Leerdam dat haar verloofde Jake Paul de familie van de topschaatsster in de watten legt met peperdure cadeaus.

Het was nog even billenknijpen voor Leerdam, maar sinds donderdag weet de 27-jarige topschaatsster dat ze tijdens de aankomende Olympische Spelen definitief de 500 meter en 1.000 meter gaat rijden. Voor die laatste afstand was wel een aanwijsplek nodig, want Leerdam kwam tijdens het OKT in haar rit ten val. Gelukkig hoefde er niemand geslachtofferd te worden, want nummer drie op de 1.000 meter, Naomi Verkerk, viel al buiten de startplekken op de matrix.

Peperdure cadeaus

Leerdam moest kerst aan zich voorbij laten gaan wegens het OKT. Ook was ze jarig tijdens het beruchte toernooi, dus de topschaatsster had wat festiviteiten in te halen. En dat heeft ze ook gedaan. Zo deelt Leerdam op haar Tik Tok-account een video waarin te zien is dat ze samen met haar familie en verloofde Paul kerstcadeaus aan elkaar geven.

Zo kreeg Leerdam van de Amerikaan, die onlangs vaak in het nieuws kwam wegens zijn veelbesproken boksgevecht tegen Anthony Joshua, een designer tas van Chanel. "Ik ben er verliefd op, zoals je kunt zien", vertelt de zevenvoudig wereldkampioene in de video.

'Hij luisterde niet'

Ook Leerdam had een kerstcadeau voor haar geliefde. "Ik heb hem een duffle bag gegeven, perfect voor hem tijdens het reizen." Verder was het de bedoeling dat vooral Paul in het zonnetje werd gezet door de familie van Leerdam, maar dat pakte uiteindelijk anders uit.

"Ik vertelde hem dat hij ons geen cadeaus hoefde te geven en dat we hem vooral iets wilden geven. Maar hij luisterde niet." In de video is namelijk te zien dat Paul de familieleden van Leerdam verwend met peperdure cadeaus. Zo geeft hij aan de lopende band schoenen, sjaals en tassen van het luxueuze merk Louis Vuitton weg aan de zussen en moeder van Leerdam.

@juttaleerdam Right after the 500 meter on Sunday we had to celebrate Christmas a little bit 🥹❤️ ♬ original sound - Destiny

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.