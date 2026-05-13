Iconische Oranjebus klaar voor WK na wereldreis

Het duurde nog minder dan een maand voordat het WK voetbal gaat beginnen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De voorbereidingen zijn dus in volle gang, ook voor de mars die de Oranje-fans altijd maken voorafgaand aan de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Vijf weken geleden begon de reis van de iconische Oranjebus. Op 15 april ging de bus door de Belgische douane en mocht het het haventerrein bij Zeebrugge op. Daar ging de bus op de boot richting de Verenigde Staten.

In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 mei Nederlandse tijd kwam de Oranjebus aan in Galveston. Deze plaats in Texas ligt op 500 kilometer van Dallas, waar het Nederlands elftal op 14 juni tegen Japan speelt in de eerste WK-wedstrijd. Later nemen de mannen van Ronald Koeman het nog op tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

Welcome to Texas, @DutchOrangebus! 🧡🇳🇱



The iconic symbol for @OnsOranje supporters has landed in Galveston to prepare for its #FIFAWorldCup tour this summer! pic.twitter.com/ty5Omj3xUp — FIFA World Cup 26 Houston™ (@FWC26Houston) May 12, 2026

WK-selectie

Met het einde van de Eredivisie en de andere voetbalcompetities in zicht is het al uitkijken naar het WK van deze zomer. Zo wordt er al reikhalzend uitgekeken naar het bekendmaken van de WK-selectie van het Nederlands elftal.

Woensdag werd bekend dat dit niet op maandag 25 mei zal gebeuren, maar twee dagen laten op woensdag 27 mei. Koeman gaf hier uitleg over in een persbericht van de KNVB. "Door twee dagen extra te nemen weten we zekerder dat de spelers die we gaan selecteren allemaal goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen. De extra ruimte die dit biedt, wil ik graag benutten om alle aspecten mee te kunnen nemen in de keuzes die we ten aanzien van de uiteindelijke selectie maken."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover