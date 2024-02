IJskonijn Erling Haaland brengt eigen ijsje op de markt

IJskonijn en koelbloedig zijn twee woorden die vaak worden gebruikt om Manchester City-spits Erling Haaland te omschrijven. Binnenkort wordt hij dat ook letterlijk: de Noor gaat namelijk zijn eigen ijsje op de markt brengen.

In de promovideo zien we een onderuitgezakte Haaland, die met een verleidelijke blik in zijn ogen een hap ijs neemt. De naam van zijn creatie is niet zo ingewikkeld: Haaland. Op de verpakking is de voetballer te zien in het tenue van de Noorse nationale ploeg, met een handtekening.

Alleen in Noorwegen te koop

Nederlandse fans worden wel teleurgesteld. Het ijsje zal namelijk alleen in Noorwegen op de markt komen. De eerste ijsjes zullen op 19 februari te verkrijgen zijn.

IT'S ALMOST HERE - Exclusively available in Norway from 19.2 pic.twitter.com/PP4zc7WI9f — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 15, 2024