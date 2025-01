Manchester City-middenvelder Rodri werd afgelopen jaar uitgeroepen tot de winnaar van de Ballon d'Or en dat zorgde voor flink wat ophef. Real Madrid was namelijk woedend dat Vinicius Junior naast de prijs voor beste speler ter wereld greep en ook oud-winnaar Cristiano Ronaldo was het er niet mee eens. Rodri slaat in een interview terug naar de Portugees.