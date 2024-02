Pep Guardiola is kritisch op lichaamstaal Erling Haaland: 'Hij moet niet meteen boos worden'

Pep Guardiola heeft voorafgaand aan het Champions League-duel met FC Kopenhagen kritiek geuit op zijn spits Erling Haaland. De coach van Manchester City vindt dat de Noor zich wat positiever mag gedragen als hij niet tot scoren komt.

Scoren helpt Haaland om zijn hoofd leeg te maken, zei Guardiola op de persconferentie in aanloop naar de achtste finales van de Champions League. "Als hij scoort fleurt hij op. Daarna beweegt hij meer en is hij positiever. Hij moet leren dat hij ook een juiste lichaamstaal moet hebben als hij niet scoort."

Volgens de coach gaat het er om dat je goed reageert op tegenslagen. "Ik kijk daar heel graag naar, wanneer het niet lekker gaat met ploegen, dat ze dan elkaar oppeppen. Je moet de beste teams beoordelen als het minder gaat."

Over de 23-jarige aanvaller zegt Guardiola dat hij altijd wil scoren. “Als de goals even niet vallen, moet hij niet meteen boos worden.” Als hij een keer geen doelpunt maakt is dat ook oké. Ook dan is Haaland belangrijk voor het team. "Hij is belangrijk in het drukzetten en ook op de manier waarop hij ons aanmoedigt. Dat hebben we van hem nodig."

Haaland keerde onlangs terug in de selectie nadat hij vanwege een voetblessure twee maanden aan de kant moest blijven. In de wedstrijd tegen Everton zaterdag scoorde hij twee keer. Man City staat momenteel tweede in de Premier League, twee punten achter koploper Liverpool.

Dinsdagavond speelt Manchester City een uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de Champions League.