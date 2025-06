'Inbrekers' Efteling verzonnen list om gratis naar finale Champions League te gaan: 'Doorlopen!'

Kaartjes voor de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Inter waren moeilijk aan te komen. En als het al lukte, dan kostte het de hoofdprijs. Toch kwam een berucht Belgisch duo gratis binnen door een simpele truc.

Het gaat om TikTokkers Neal Remmerie (20) en Senne Haverbeke (20). Het duo verstopte zich in de wc van de Allianz Arena in München, om er 27 uur later weer uit te komen. "We hadden wat snacks bij ons en deden spelletjes op onze telefoon om de tijd te doden", vertelde het tweetal, dat er in de kleine ruimte amper in slaagde te slapen, bij VRT.

Pas toen ze zaterdagavond mensen hoorden durfden ze hun schuilplaats te verlaten. Remmerie en Haverbeke verbleven op de toiletten, die ze zelf hadden voorzien van een buiten bedrijf-bordje. Toen de kust veilig was, slaagden ze erin de tribune vol PSG-fans te bereiken. "We hebben een ingang gezocht waar de controleur het minst leek op te letten. Het is de mooiste wedstrijd die we ooit hebben meegemaakt."

Winst Paris Saint-Germain

Van dichtbij maakten de Belgen een ongekende voetbalshow van Paris Saint-Germain tegen Inter mee. Ze konden liefst vijf keer juichen, door doelpunten van Achraf Hakimi, Désiré Doué (2), Khvicha Kvaratskhelia en Senny Mayulu. Ze waren getuigen van de eerste eindzege van PSG in de Champions League ooit.

Meer kattenkwaad

Het Belgische duo kan inmiddels worden gezien als 'professioneel inbrekers'. Eerder slopen ze al zonder tickets binnen bij het grootschalige festival Tomorrowland, Pukkelpop en zelfs het Nederlandse attractiepark De Efteling. Ook slopen ze binnen bij de bekerfinale in België tussen Club Brugge en Anderlecht (2-1), door zich te verkleden als chipsverkopers. Op TikTok hebben de heren bijna 40.000 volgers. De video van de Champions League-finale is inmiddels bijna een half miljoen keer bekeken.

