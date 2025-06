Hij zette Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar aan de kant: hoe één man PSG eindelijk naar de Champions League loodste

Jarenlang liep het stuk op hetzelfde bij Paris Saint-Germain: miljardeninvesteringen, wereldsterren, maar geen hoofdprijs. Tot Luís Campos het roer overnam. De sportief directeur ruimde de vedettencultuur op, haalde zelf zijn spelers, hield de regie strak in handen en loodste PSG naar een historische 5-0 zege in de finale. Zonder Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar eindelijk met een plan dat werkte.

Campos werd in 2022 aangesteld als sportief adviseur van Paris Saint-Germain. Zijn missie: het project van binnenuit herbouwen. Wat hij aantrof was een club met een identiteitscrisis. PSG was een sterrenensemble, gebouwd op marketingwaarde, maar zonder samenhang op het veld. De grootste namen uit het mondiale voetbal – Messi, Neymar, Mbappé – waren er, maar een echte ploeg? Die ontbrak.

Al snel botste Campos met de gevestigde orde in Parijs. Spelers hadden te veel te zeggen, het bestuur bemoeide zich met transfers, en de hiërarchie in de kleedkamer was onhoudbaar. Campos dreigde op te stappen, tenzij hij volledige controle kreeg. Die kreeg hij en daar begon de ommekeer.

Afrekenen met het sterrenbeleid

De Portugese directeur voetbal stond voor een radicale koerswijziging. Hij wilde geen ploeg vol ego's, maar een selectie waarin ieder radertje dienstbaar was aan het grotere geheel. "PSG moet z’n eigen sterren maken", zou hij later zeggen. De eerste grote beslissingen volgden snel: Messi en Neymar mochten vertrekken, ondanks hun status. Ook Mbappé, de grootste publiekslieveling, vertrok na een jarenlange transfersoap alsnog naar Real Madrid.

Wat volgde was geen golf van peperdure aankopen, maar een zorgvuldige heropbouw. Campos haalde spelers als João Neves (Benfica), Désiré Doué (Rennes), William Pacho (Eintracht Frankfurt) en Vitinha. Jong, leerbaar, intelligent in het spel. Precies het profiel waar de Portugees op stuurt.

Een team dat klopt

Campos werkte nauw samen met Luis Enrique, die zijn ideeën op het veld perfect vertaalde. Binnen achttien maanden transformeerde PSG van een team bestaande uit los zand naar een collectief dat de tegenstanders versmachtte met intensiteit, controle en diepgang. Vooral het middenveld - Neves, Ruiz, Vitinha – groeide uit tot het kloppend hart van dit nieuwe PSG.

In de aanval was er ruimte voor explosiviteit: Barcola, Kvaratskhelia (een winteraanwinst), en Doué floreerden aan de zijkanten. Achterin gaf Pacho rust en leiderschap, terwijl Donnarumma en Hakimi de resterende sterren van het 'oude' PSG waren die overeind bleven in het nieuwe project.

i Luís Campos, de architect achter het succes van Paris Saint-Germain. ©Getty Images

De finale als kroon op het werk

De Champions League-finale in München werd een masterclass. PSG speelde Inter compleet van de mat: 5-0. Doué scoorde tweemaal, Kvaratskhelia en Barcola deden ook een duit in het zakje, en PSG speelde met een flair en overtuiging die jarenlang ontbrak. Niet de grootverdieners of marketingkanonnen bepaalden het verschil, maar de ideeën van één man.

Campos liet zich na afloop niet op de borst kloppen. Hij stond niet in het middelpunt, maar was wel de architect van deze grootste prestatie. De eerste Champions League-trofee in de geschiedenis van de Parijzenaren. Geen toeval, maar dankzij een uitstekende visie.

Koerswijziging

In totaal gaf PSG zo’n 240 miljoen euro uit aan deze nieuwe selectie. Geen klein bedrag, maar in verhouding met eerdere miljoenenverspilling bijna bescheiden. Campos verkocht slim (zo’n 400 miljoen binnen drie jaar), kocht doelgericht en wist waar hij vanaf moest.

Natuurlijk maakte hij ook fouten. Zo was de aankoop van Randal Kolo Muani (95 miljoen) geen schot in de roos, en moet Goncalo Ramos (65 miljoen) zich nog altijd bewijzen. Maar onder aan de streep is zijn werk op de transfermarkt indrukwekkend.

Een voetbalpuzzel van 24 stukjes

Campos beschouwt voetbal als een puzzel, vertelde hij eerder: "Ik zit al 18 jaar in het profvoetbal. Voor mij is het een spel van 24 stukjes. Elk detail telt. Elke speler moet passen", klinkt de directeur voetbal. Dat vereist visie, lef én geduld. Iets wat PSG decennialang niet had, maar dankzij Campos nu wel.

En terwijl Messi en Neymar buiten Europa hun carrière hebben voortgezet – ver van het hoogste niveau – en Kylian Mbappé er met Real Madrid níét in slaagde de Champions League te winnen, zit Campos in zijn weg van alle drukte in zijn kantoor. Maar met PSG op de Europese troon, eindelijk. Zonder zijn sterren, maar mét zijn plan.

