Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet vormen inmiddels ruim twee jaar een setje. De voetballer en influencer houden hun relatie grotendeels privé. Dat gebeurt vooral op verzoek van Taylor. Daar heeft zijn vriendin vrede mee. Maar waar ze het niet over eens worden, is het aantal kinderen dat ze willen.

De twee kregen eind 2023 een relatie. Van Vliet was daarvoor samen met YouTuber Gio Latooy. Ze was het gewend om haast alles te filmen van haar leven, maar Taylor houdt liever wat privacy. "Als ik mijn huidige relatie vergelijk met de vorige, is het totaal het tegenovergestelde", vertelt ze in het programma Open Casa. Ze is blij dat het achter de schermen wordt gehouden. "En ik ben blij dat Kenneth daar op heeft gehamerd, dat we het zo moeten houden. Daar sta ik volledig achter."

Van Vliet spreekt haar vorige vriend niet meer. "Ik hoop dat hij heel gelukkig is en een fijne relatie heeft", vertelt de 21-jarige. De influencer zag hoe haar ex - net als haar - meteen weer verliefd raakte en al een kind kreeg. Zelf heeft ze ook wel een kinderwens.

Kinderwens Jade Anna en Kenneth Taylor

"Vroeger zei ik altijd: ik wil jong moeder worden en een gezinnetje hebben. Als voetbalvrouw wordt dat natuurlijk ook van je verwacht. Maar ik merk eigenlijk naarmate ik ouder word, dat ik denk: oeh, ik weet het eigenlijk helemaal niet", aldus Van Vliet. Zij hoeft bijvoorbeeld maar één kind. "Mijn vriend staat daar heel anders in, die wil het liefst een heel voetbalteam", lacht ze.

"Ik ben juist heel bang dat ik misschien geen goede moeder ben, of geen aandacht zou kunnen verdelen. Ik heb nu een hondje, dat vind ik al fantastisch. Maar zelfs daarbij denk ik: als ik een kind zou hebben, ben ik bang dat mijn hond weer niet te veel aandacht krijgt", schetst ze. Irene Moors, ook aanwezig in het programma, stelt dat Van Vliet nog niet klaar is voor kinderen. "Nee, ik zou nu echt niet weten wat ik zou willen", aldus de influencer.