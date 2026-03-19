Jade Anna van Vliet vertrok eind januari halsoverkop naar Rome, omdat haar vriend Kenneth Taylor een transfer maakte van Ajax naar Lazio. Inmiddels is de hele inboedel meegenomen, maar zo nu en dan keert de influencer nog terug naar Nederland. Veel plezier beleeft Jade Anna daar niet mee.

Jade Anna en de voetballer zijn sinds 2023 samen. Onlangs verklapte ze hoe de eerste ontmoeting verliep. "We kenden elkaar al via via en hij dacht: ik probeer het gewoon", zei de influencer over het berichtje dat ze van Taylor kreeg via Snapchat. "En ik viel er natuurlijk als een blok voor..."

Hondje Jade Anna

Dik twee jaar later wonen de twee samen in de Italiaanse hoofdstad Rome. Toch vliegt de influencer nog regelmatig terug naar Nederland, om familie te bezoeken of dingen te ondernemen voor al haar partnerschappen. Hondje Navy gaat dan ook mee, alleen die heeft het niet zo op de speciale tas waar hij in gepropt wordt.

"Hij blijft piepen en de tas 'slopen'. Je denkt dat hij op een gegeven moment wel stopt, maar nee", schrijft Van Vliet bij een foto op Instagram Story. "Ik zit elke keer weer de hele vlucht met mijn hart in mijn keel omdat ik het zó rot vind voor mensen om me heen. En ook zielig voor Navy dat hij zo in paniek raakt als de tas dicht is." Volgens de influencer ziet het er schattig uit dat ze hem meeneemt, maar is het in realiteit "echt dramatisch".

Drukke agenda Taylor

Jade Anna kan haar hondje niet achterlaten in Rome bij haar vriend, omdat hij vanwege zijn drukke voetbalagenda veel van huis is. En de familie in Nederland wil het hondje ook zien. "Daarom neem ik hem mee", verklaart ze. "Hij vindt vliegen ook echt niet eng, maar hij vindt die dichte tas gewoon helemaal niks."

Taylor maakte in januari de overstap van Ajax naar Lazio voor zo'n 15 miljoen euro. De 23-jarige middenvelder speelde sindsdien twaalf wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Al die duels startte Taylor vanaf het begin.