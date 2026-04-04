Een groot verlies voor de familie De Boer. De schoonvader van oud-topvoetballer Frank is overleden. Dat maakt de oud-international van het Nederlands elftal via Instagram bekend.

De Boer trouwde in 1999 met zijn huidige vrouw Helen van Haren. In 2024 vierde het koppel hun 25-jarige huwelijk. Samen kregen ze drie dochters: Romy, Beau en Jackie. De twee oudste kinderen hebben iets met een bekende uit de voetbalwereld. Romy is getrouwd met scheidsrechter Joey Kooij, terwijl Beau een relatie heeft met voetballer Calvin Stengs, die momenteel door Feyenoord wordt verhuurd aan Como.

Overleden schoonvader

De familie De Boer heeft een moeilijke periode achter de rug. Vader, schoonvader, opa en overgrootvader Arnold van Haren overleed deze week. "Je was een geweldige vader, opa en overgrootvader. Eindelijk kan je naar je lieve vrouw toe. Bedankt dat ik je schoonzoon kon zijn. Zal je missen kanjer", schreef De Boer met veel emotie op Instagram. Zelf was hij zaterdag als analist aanwezig bij Manchester City - Liverpool in de FA Cup.

Iets meer dan een jaar geleden overleed de vader van Frank (en Ronald). "Lieve papa. Rust zacht. Zoals jij het zo mooi zei in het Westfries: 'T is mooi weest'", schreef De Boer destijds. Hij is zelf inmiddels ook opa van drie kleinkinderen. Dochter Romy heeft twee dochters en Beau een zoon. In februari kondigden Stengs en zijn vriendin aan dat er een nieuwe baby op komst is.

Football Island

De broertjes De Boer verschenen onlangs in de nieuwe voetbalserie Football Island. Daarbij laten oud-profs hun luxeleven achter en doen ze op een tropisch eiland allerlei voetbaluitdagingen. Een soort Expeditie Robinson dus, maar dan voor oud-profvoetballers - en met kleedkamerhumor.

Naast de broertjes De Boer zijn John van 't Schip, Wesley Sneijder, Richard Witschge, Kenneth Pérez, Ryan Babel, Mike Obiku, Kees Kwakman, Tom Beugelsdijk en Jan van Halst de deelnemers. Football Island is te zien op Videoland en wordt gepresenteerd door Frank Evenblij.