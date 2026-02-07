Calvin Stengs en Beau de Boer zijn in verwachting van een baby. Na zoontje Saint, krijgen ze nu een dochtertje. Dat deelt Beau de Boer, dochter van Frank de Boer, zaterdmiddag op Instagram. Naar verwachting zal ze deze zomer bevallen.

Het is geweldig nieuws voor de familie, die momenteel in Italië verblijft. Calvin Stengs, die tot 2027 bij Feyenoord onder contract staat, is verhuurd aan Pisa maar speelde daar nog niet veel. Hij begon als invaller bij de club, maar staat sinds september langs de kant met een liesblessure.

Het blijde nieuws van de gezinsuitbreiding wordt enthousiast ontvangen door de volgers van allebei. Monica Geuze was er snel bij om het stel te feliciteren. Ook Justin Kluivert was ontzettend blij voor Calvin Stengs en Beau de Boer. Ook Jade Anna, vriendin van Kenneth Taylor, en Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, feliciteren het gezin in Italië.

Stengs en De Boer kregen op 28 februari 2023 Saint als eerste zoontje. Saint leeft dan momenteel in Italië maar kent zijn familie maar al te goed. Nog niet zo lang geleden deelde Beau mooie beelden van haar kind die trots naar de televisie keek waar opa Frank te zien was. 'Kijk! Opa!' roept Saint enthousiast, terwijl hij naar het scherm wijst. Op het scherm is De Boer als analist bij ViaPlay te zien naast Ron Vlaar en Koen Weijland.

Saint steelt sowieso de show op Instagram en TikTok. Beau plaatst vaak beelden van hem waarop zijn bijzonder goede outfits te zien zijn.

