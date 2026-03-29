Wie aflevering 2 van Football Island op Videoland aanzet, zal even flink schrikken. De heren van team rood werden wakker na de eerste nacht op het eiland, maar waren niet compleet. Eén van hun teamleden moest in de nacht naar het ziekenhuis ter controle, omdat hij zich niet goed voelde. "Laten we hopen dat het snel goed gaat met hem", zeggen Frank de Boer en Wesley Sneijder. Later in de aflevering zal blijken hoe het met hem gaat.

De eerste dagen in de Dominicaanse Republiek waren geen pretje voor John van 't Schip. Hij doet mee aan de serie op Videoland genaamd Football Island maar zag in zijn eerste 48 uur op het eiland al twee keer een ziekenhuis.

Pijn bij Van 't Schip

Van 't Schip had in de eerste aflevering, nog voordat hij op het eiland was, al erg veel last van zijn buik en had een slechte nacht. Presentator Frank Evenblij zocht hem op in het hotel en daar bekende de oud-trainer van Ajax al dat het niet goed ging. "Wedstrijdspanning zal het zijn”, lachte hij toen.

Afwezigheid bij eerste aflevering

Eenmaal op het eiland bleek het nog altijd niet goed te gaan met Van 't Schip. De eerste aflevering begon dan ook zonder hem. "Ik sta hier tegenover 10 legendes en dat is geen elftal. John had geen lekkere nacht en is even op controle bij de arts, maar is in goede handen", vertelde Evenblij.

Even later voegde Van 't Schip zich toch bij de groep en werd ingedeeld bij team rood, waar de broertjes De Boer, Wesley Sneijder, Kenneth Perez en Tom Beugelsdijk zijn teamgenoten zijn. Maar in de eerste nacht op het eiland ging het weer niet goed.

Van 't Schip naar het ziekenhuis

De mannen werden wakker en grapten wat af over wie het hardst gesnurkt zou hebben, tot Sneijder een zorgwekkend feitje deelde. "Ik werd wakker en keek naar links, toen zag ik dat John weg was. Ik liep even weg vannacht en toen stond hij daar met een arts." Van 't Schip moest naar het ziekenhuis.

Aan het begin van aflevering 2 doet hij zijn verhaal. "Ik denk dat we om een uur of 8, half 9 zijn gaan liggen. Ik was als eerst in slaap gevallen want ik kon de nacht ervoor ook al niet slapen van de pijn. Toen kreeg ik weer dezelfde pijn en ben ik in de nacht naar het ziekenhuis gegaan", vertelt hij terwijl er beelden te zien zijn van Van 't Schip op het ziekenhuisbed. "Daar ben ik gecheckt en heb ik een paar uur gelegen. We moeten even kijken wat ik precies heb."

Let op: spoiler

Bij de eerstvolgende proef op het eiland blijkt dat hij nog altijd niet terug is. "Alles is in orde, maar hij zal niet meer terugkeren op Football Island", zegt Evenblij. Van 't Schip zegt later: "Je hoopt dat de pijn wegtrekt, maar bouwde alleen maar meer op. Ik heb moeten besluiten voor mijn gezondheid om te stoppen. Je kan het wel willen, maar het gaat gewoon niet", besluit hij.

Jan van Halst, van het andere team deelt zijn zorgen. "Iedereen kent hem goed, dus ondanks dat we hier allemaal ons stinkende best doen, zijn onze gedachtes ook bij John." Daarna gaan de strijdende voetballers over tot de orde van de dag. Al balen ze wel dat Van 't Schip er niet meer bij is. "Een groot gemis", klinkt het.

Ondertussen gaat het allemaal weer goed met Van 't Schip. Vrij recent was hij nog te gast bij de première van de documentairereeks over Johan Cruijff, waarin hij enthousiast sprak over zijn historie met de legendarische voetballer.