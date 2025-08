Hikaru Komiyama heeft met haar video's over gewichtheffen en fitness inmiddels een enorme fanbase weten te verzamelen, maar deze week zorgde ze voor verbazing onder haar vele volgers. De internetsensatie deelde op haar sociale media een foto van haar bizarre transformatie.

Komiyama, die in het verleden in Britse media in het verleden werd omschreven als 'meest sexy bodybuilster ter wereld', is er de afgelopen jaren in geslaagd om enorm populair te worden op social media. Ze is heel veel bezig met fitness en heft ook nog eens zonder problemen een gewicht van zo'n 180 kilo. Daar deelt ze allerlei video's van op haar Instagram en dat valt goed in de smaak. Inmiddels wordt ze gevolgd door zo'n 660.000 mensen.

De internetsensatie, die ook bekend is onder de bijnaam Little Beast, deelde dinsdag een heel openhartig bericht met die vele volgers. Komiyama plaatste twee foto's van zichzelf: de ene was hoe ze er enkele jaren geleden uitzag en op de andere is te zien hoe ze er nu uitziet. Ze schrijft dat ze er op de eerste foto heel slecht aan toe was.

Bizarre transformatie

"Links is voordat mijn eetstoornis erger werd en mijn haar in plukken begon uit te vallen toen ik nog meer gewicht verloor en uiteindelijk nog maar 34 kilo woog", begint Komiyama in de bijschrift bij de foto. "Het is een herinnering dat onze lichamen geen trend zijn. We zijn niet bedoeld om er hetzelfde uit te zien op ons 'gelukkige gewicht', waarop we gezond zijn en goed functioneren."

Op papier had ze lange tijd een gezond gewicht, maar ze voelde zich mentaal echter niet goed door de moeite die ze daarvoor. Ze waarschuwt dan ook haar volgers: "Hoewel sommige mensen hun lichaam goed kunnen voeden en door hun genen een aanleg hebben om ongelooflijk slank te blijven, kan het voor een ander een extreem, onhoudbaar dieet vergen. Slank betekent niet mooi zijn. En dat geldt ook niet voor chagrijnig zijn omdat je de hele dag trek hebt."

Lof voor openhartigheid

Ze hoopt dan ook dat iedereen die het bericht leest er iets uithaalt: "Als je het nog niet hebt gedaan, dan hoop ik dat je je lichaam goed genoeg leert kennen en dat je leert hoe het eruitziet om een goed verzorgd lichaam te hebben."

Little Beast krijgt een heleboel complimenten in de reacties voor het feit dat ze zo openhartig is over haar situatie. Ze wordt meerdere keren 'een inspiratie' genoemd en anderen zijn trots op haar.