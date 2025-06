Rico Verhoeven stapt zaterdag de ring in voor een gevecht met Artem Vakhitov. De Rus is normaal gesproken een halfzwaargewicht en moest dus hard aan de slag om enigszins op het level van Verhoeven te komen. Dat is gelukt, zag ook de Nederlandse vechter.

Verhoeven zag Vakhitov voor het eerst in weken bij de studiodag van Glory 100, in aanloop naar het titelgevecht van komende zaterdag. Hij was daar zichtbaar onder de indruk van de verschijning van zijn tegenstander: 'Kijk naar hem! Kijk eens hoe groot hij is!' The King of Kickboxing gaat voor de dertiende keer zijn wereldtitel verdedigen.

De vriendelijke Verhoeven kan in de comments onder de Instagram-post van Glory op de nodige complimenten rekenen. 'Onze Rico, altijd spontaan en respectvol', schrijft iemand. Maar naast de lovende woorden, zijn er ook genoeg fans die balen van het goede gedrag van Verhoeven.

Kickbokskampioen Rico Verhoeven spreekt over naderend afscheid: 'Dat heb ik nog wel in me' Rico Verhoeven stapt zaterdag de ring in tegen Artem Vakhitov, om voor de dertiende keer op rij zijn wereldtitel in het kickboksen te verdedigen. De Nederlandse vechter zegt bij NOS dat het niet zijn laatste gevecht zal zijn.

'Laten we eerlijk zijn...'

'Laten we eerlijk zijn: dit is mooi en respectvol hoor, maar iedereen ziet toch liever wat meer vuur, zoals bij de partijen tegen Jamal (Ben Saddik, red.) of Badr (Hari)', legt iemand uit. 'Daar zit gewoon veel meer hype en spanning in vooraf. Dat maakt het écht interessant. Die intense face-offs, felle blikken, woordenwisselingen in interviews... dat zorgt voor sensatie. Je voelt de dreiging, de emotie, en dat maakt zo’n gevecht legendarisch nog vóór de bel überhaupt gaat.'

TV-gids: zo volg je de livestream van Glory 100, met onder andere titelgevecht Rico Verhoeven Glory heeft de prijs bekendgemaakt van de livestream die kijkers moeten hebben om naar de jubileumgevechten op Glory 100 te kijken. Daarbij zit het gevecht van Rico Verhoeven om zijn wereldtitel te verdedigen tegen de Rus Artem Vakhitov. Lees hier bij welke streamingsdienst je naar de vechtavond kan kijken (en hoeveel geld je moet neertellen).

Toekomst van Verhoeven als kickbokser

Verhoeven sprak op donderdag al met de NOS en daar kreeg de 36-jarige vechter natuurlijk een vraag over zijn toekomst. Hij gaf zelf al vaker aan niet heel lang meer door te gaan. "We weten wel allemaal dat mijn sportcarrière meer achter mij ligt dan voor mij. Maar ik denk dat ik zeker nog wel een handvol wedstrijden in me heb."

Verhoeven heeft de wereldtitel bij Glory al sinds 2014 in handen. In de tussentijd probeerden er twaalf vechters hem te onttronen, maar niemand slaagde daarin. Vakhitov is de dertiende die het gaat proberen. Glory 100 is zaterdag live te volgen via DAZN.