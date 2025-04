Intiem speeltje zorgt voor problemen bij GP Saoedi-Arabië: 'Ik wilde niet dat iedereen hem kon zien'

Voor Max Verstappen voelde het alsof de overwinning in Saoedi-Arabië werd afgepakt door de tijdstraf na het incident met Oscar Piastri, maar hij was niet de enige waarvan iets werd afgenomen tijdens het raceweekend. Een vrouwelijke bezoeker van de race moest namelijk een bijzonder item afstaan op de luchthaven.

Hoewel de Formule 1-wereld nog altijd voornamelijk bestaat uit mannen reizen er ook heel wat vrouwen mee naar de races. De partner van een engineer besloot namelijk een bezoekje te brengen aan de race, maar verloor daarbij volgens The Sun wel een bijzonder object. Haar bagage werd op het vliegveld doorzocht en daar viel het oog van de beveiliging op een vibrator. Die werd afgepakt, want dat voorwerp wordt in Saoedi-Arabië gezien als 'pornografisch materiaal' en is verboden.

Hoogzwangere Kelly Piquet zoekt afleiding tijdens veelbesproken race van Max Verstappen Kelly Piquet bleef na de GP van Saoedi-Arabië bijna net zo stil over de race van haar vriend Max Verstappen als de coureur zelf. De vriendin van de viervoudig wereldkampioen had andere dingen aan haar hoofd dan zich druk te maken over de veelbesproken race in Jeddah. Met haar dochter vierde ze namelijk Pasen.

Ongemakkelijk moment

Een vrouwelijke medewerkster binnen de sport had meer geluk, maar beleefde wel een gênant moment op de luchthaven door de roze vibrator in haar tas. "Ik moest door de paspoortcontrole en werd tegengehouden door de beveiliging aangezien mijn tas extra moest worden gecheckt", vertelt de 27-jarige vrouw, die verder anoniem wil blijven, tegen het Britse medium. "Ze scanden het en vertelden me dat mijn 'massage apparaat' en ijsthee bekeken moesten worden."

Dat zorgde voor flink wat ongemak bij de vrouw: "Het gebeurde in een openbare ruimte, waar ook andere passagiers werden gefouilleerd. Eerst kwam er een mannelijke beveiliger die naar het 'massage-apparaat' wilde kijken, maar ik vertelde hem dat ik liever een vrouwelijke medewerker wilde laten kijken."

Vrees voor nog een straf houdt Max Verstappen stil: 'Iedereen is supergevoelig over alles' Max Verstappen wil en gaat niet over de straf praten die hij kreeg tijdens de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlandse Formule 1-coureur hield zijn lippen over het incident met Oscar Piastri stijf op elkaar en baarde daarmee opzien tijdens het flashinterview in het Engels en later ook in het Nederlands bij Viaplay. Pas bij de persconferentie gaf hij iets meer tekst en uitleg.

Het verzoek bleek weinig uit te halen, want ook zij wilde er in het openbaar naar kijken. "Ik vroeg of we het alsjeblieft in een privéruimte konden doen, want ik wilde niet dat mijn roze vibrator voor iedereen te zien was."

Eind goed, al goed

De vibrator werd vervolgens door de beveiligers in een andere kamer onderzocht en dat ook een man het voorwerp onderzocht maakte haar naar eigen zeggen oncomfortabel. Ook namen de zenuwen toe, want de vrouw was bang dat ze verhoord zou worden in het kader van prostitutie.

Geïrriteerde Max Verstappen maakt opvallend statement vlak na veelbesproken finish in Saoedi-Arabië Max Verstappen kon niet anders dan zich neerleggen bij zijn tweede plaats na de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlander zag Oscar Piastri de zege pakken in de loodzware race, maar was het duidelijk niet eens met de straf die hij kreeg voor een actie in de eerste ronde.

"Toen kwam de vrouwelijke beveiliger naar buiten, ze zei dat ik vrij was om te gaan en de vibrator mocht houden", vertelt de vrouw. "Ze vertelde dat sommige massage-apparaten hier niet zijn toegestaan, maar deze was oké."