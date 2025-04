Geïrriteerde Max Verstappen maakt opvallend statement vlak na veelbesproken finish in Saoedi-Arabië

Max Verstappen kon niet anders dan zich neerleggen bij zijn tweede plaats na de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlander zag Oscar Piastri de zege pakken in de loodzware race, maar was het duidelijk niet eens met de straf die hij kreeg voor een actie in de eerste ronde.

De Nederlander stapte na de finish uit zijn Red Bull en moest door zijn P2 verplicht bij het flashinterview na afloop verschijnen. Verslaggever David Coulthard wilde hem meteen vragen naar de tijdstraf, maar Verstappen had daar helemaal geen zin in. "Ik hou het kort dit keer. Ik wil de fans bedanken voor een geweldig weekend, ik heb genoten. Het is een geweldig circuit. Voor de rest: het is wat het is. Ik heb zin in Miami", maakte Verstappen een opvallend statement door maar heel kort te reageren en niet in te gaan op de vragen.

Tijdstraf kost Max Verstappen zege in GP van Saoedi-Arabië, strijd met Oscar Piastri duurt één bocht Een tijdstraf heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen naast zijn tweede zege van het seizoen greep. De Nederlander startte van pole position tijdens de GP van Saoedi-Arabië, maar hij moest de zege na een opmerkelijke actie in de eerste bocht aan Oscar Piastri laten.

Tekenend beeld

Het beeld wat volgde was zo mogelijk nog tekenender. Verstappen, Piastri en nummer drie Charles Leclerc zaten in een kamertje bij te komen en te wachten op de podiumceremonie. Terwijl de beelden van de race aan de coureurs werd getoond, zat Verstappen met een gezicht op onweer voor zich uit te staren en water te drinken. Piastri en Leclerc bespraken de race uitgebreid met elkaar, maar kregen niet eens een blik, glimlach of woordje van de boze Nederlander.

Drama voor Red Bull in eerste ronde GP van Saoedi-Arabië: Max Verstappen in de problemen, teamgenoot crasht De eerste ronde van de GP van Saoedi-Arabië mondde zondagavond al snel uit in een drama voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Oscar Piastri vochten om als eerste de eerste bocht in te gaan en daar ging het al bijna mis. Maar achter de twee kemphanen werd het nog problematischer voor het team van de Nederlander.

Wat gebeurde er?

Wat gebeurde er in die veelbesproken bocht 1 van de GP van Saoedi-Arabië? Piastri startte razendsnel vanaf P2 en zat al voor de bocht naast polesitter Verstappen. De McLaren-coureur liet zijn auto staan en dwong de Nederlander naar buiten. Verstappen besloot de bocht af te snijden en alsnog voor Piastri weer de baan op te komen. De FIA onderzocht het incident meteen, maar kwam pas na de safety car tot de conclusie dat Verstappen fout zat en dus een tijdstraf kreeg.

WK-stand Formule 1: nieuwe leider in het klassement, Max Verstappen 'best of the rest' Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren, dat de constructeurstitel verdedigt. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

Interview bij Viaplay

Ook toen de emoties een beetje bedaard waren en Verstappen in het Nederlands verder mocht uitweiden over wat er gebeurde, was hij fel. Hij gaf eerst al aan dat hij het er niet over wilde hebben, 'omdat dat toch tijdsverspilling is en geen zin heeft', maar toen de verslaggever erop doorvroeg, vloog Verstappen uit de bocht. "Ik wil het er gewoon niet over hebben Chiel (van Koldenhoven, red.). Waarom? Omdat ik het er niet over wil hebben!" Daarna ging hij nog wel in op wat race-inhoudelijke vragen.

Komt Lando Norris weer Koningsdag vieren in Nederland? 'Hij heeft dat litteken van vorig jaar nog op z'n neus' De beelden van Koningsdag vorig jaar gingen de hele wereld over. Formule 1-coureur Lando Norris dook ineens op tijdens 'onze' nationale feestdag. De McLaren-man vierde keihard feest met de wereldberoemde dj Martin Garrix en hield er zelfs een litteken aan over. Na de GP van Saoedi-Arabië gaf hij antwoord op de vraag of hij nu weer komt.

Elkaar de schuld geven

Tijdens de race gaf Verstappen Piastri de schuld. Hij vond dat zijn concurrent nooit van plan was om de bocht te houden en ruimte te laten voor Verstappen. Piastri op zijn beurt vond dat Verstappen ook nooit eruit zag of hij de bocht eerlijk wilde aanvechten. Hij vond dat hij ernaast zat en dus voorrang had moeten krijgen.