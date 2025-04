Vrees voor nog een straf houdt Max Verstappen stil: 'Iedereen is supergevoelig over alles'

Max Verstappen wil en gaat niet over de straf praten die hij kreeg tijdens de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlandse Formule 1-coureur hield zijn lippen over het incident met Oscar Piastri stijf op elkaar en baarde daarmee opzien tijdens het flashinterview in het Engels en later ook in het Nederlands bij Viaplay. Pas bij de persconferentie gaf hij iets meer tekst en uitleg.

Verstappen houdt de kritiek voor zich om niet in de problemen te komen. "Ik kan mijn mening niet geven, omdat ik dan een straf kan krijgen. Dus is het beter om er niet over te praten", zei hij in de persconferentie van de FIA na afloop van de Grote Prijs van Saudi-Arabië. Verstappen eindigde de race in Jeddah als tweede, kort achter de Australiër Oscar Piastri. Zonder de tijdstraf van vijf seconden die hij kreeg voor een ontoelaatbare inhaalactie in de eerste bocht na de start zou hij hebben gewonnen, is de algehele mening.

Boze Max Verstappen krijgt opvallende uitleg van stewards over straf: normaal gesproken tien seconden De GP van Saoedi-Arabië zal nog wel even nabranden na de tijdstraf die Max Verstappen aan zijn broek kreeg voor een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de race. De stewards hebben na de race hun uitleg gegeven over hoe en waarom ze tot de straf van vijf seconden kwamen.

'Sociale media'

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was het niet eens met die straf, maar hij weigerde ook maar iets toe te lichten over het incident. "Het heeft ook te maken met sociale media en hoe de wereld in elkaar steekt. Ik zeg liever niet te veel, omdat mijn woorden kunnen worden verdraaid of verkeerd begrepen. Iedereen is supergevoelig over alles. Ik weet dat ik niet mag vloeken, maar tegelijkertijd mag ik niet kritisch zijn. Dus het is beter om niets te zeggen."

Geïrriteerde Max Verstappen maakt opvallend statement vlak na veelbesproken finish in Saoedi-Arabië Max Verstappen kon niet anders dan zich neerleggen bij zijn tweede plaats na de GP van Saoedi-Arabië. De Nederlander zag Oscar Piastri de zege pakken in de loodzware race, maar was het duidelijk niet eens met de straf die hij kreeg voor een actie in de eerste ronde.

Australië

Australië is als land ondertussen al met hele andere dingen bezig. Het land heeft vijftien jaar na Mark Webber weer een leider in het kampioenschap van de Formule 1. Piastri nam door zijn zege op het circuit van Jeddah de leiding over van Lando Norris, zijn teamgenoot bij McLaren.

WK-stand Formule 1: nieuwe leider in het klassement, Max Verstappen 'best of the rest' Max Verstappen kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer op rij tot wereldkampioen. De Nederlander moest alles uit de kast halen om Lando Norris voor te blijven in het kampioenschap. Dit seizoen gaat Verstappen wederom de strijd aan met het team van McLaren, dat de constructeurstitel verdedigt. Lees hier alles over de stand in de Formule 1.

Zaakwaarnemer Piastri

Webber leidde als coureur van Red Bull in 2010 het kampioenschap in de Formule 1. Hij is tegenwoordig de zaakwaarnemer van de 24-jarige Piastri, die op het circuit in Jeddah zijn derde zege van het seizoen vierde. Hij won ook in China en Bahrein en voert na vijf grands prix de stand aan met 99 punten, tien meer dan Norris en twaalf meer dan Max Verstappen, die tweede werd in Jeddah.