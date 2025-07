De dopingzaak van de Française Ysaora Thibus is 'eindelijk' ten einde. Bijna een jaar nadat ze de Olympische Spelen van 2024 in Parijs dreigde te missen, heeft het hoger beroep haar jarenlange schorsing teruggedraaid. Allemaal omdat een kus met haar ex-vriend voor het gedoe zorgde.

Het hof van sportarbitrage CAS heeft de Franse schermster Ysaora Thibus vrijgesproken van doping en haar schorsing van vier jaar kwijtgescholden. Het Zwitserse tribunaal oordeelde dat haar positieve test was veroorzaakt door een intieme kus met haar toenmalige vriend, de Amerikaanse schermer Race Imboden. Ze kon volgens de rechters niet weten dat haar vriend wel een verboden spierversterkend middel slikte.

Modellenwerk

Imboden, met wie het inmiddels uit is, zou het verboden middel zelf wel bewust geslikt hebben. Hij was toen bezig om zijn modellencarrière van nieuw elân te voorzien en had volgens Bild niet in de gaten dat het stofje overdraagbaar was aan zijn nog actieve topsportvriendin Thibus.

Hoger beroep

Thibus, die met de Franse floretploeg zilver won op de Olympische Spelen van Tokio in 2021, was eerder al vrijgesproken door de internationale schermfederatie, maar het mondiale antidopingbureau WADA was bij het CAS in beroep gegaan en eiste een schorsing van vier jaar. Ondertussen mocht ze op haar 'thuis-Spelen' in Parijs vorig jaar alsnog in actie komen. Haar zilveren medaille van Tokio werd echter niet overtroffen of geëvenaard. De Franse vrouwen wonnen wel weer zilver, maar zonder Thibus in de selectie.

Zeer aannemelijk

De schermster was in januari 2024 positief getest op ostarine. Het CAS liet wetenschappelijk onderzoek doen en concludeerde dat het zeer aannemelijk was dat Thibus door te zoenen met haar vriend het verboden middel had binnengekregen. Thibus was jarenlang een van de beste schermsters ter wereld. Na haar zilveren teammedaille op de Zomerspelen van 2021 in Tokio werd ze een jaar later individueel wereldkampioen.