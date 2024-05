Doping kwam door seks in lichaam: Franse topschermster mag toch naar Olympische Spelen

Een opmerkelijke dopingzaak komt tot een goed einde voor schermster Ysaora Thibus. De 32-jarige Française heeft kunnen aantonen dat het verboden middel ostarine door haar partner in haar lichaam is terechtgekomen.

Begin maart kwam naar buiten dat topschermster positief had getest op ostarine. Dat middel bevordert de spiergroei en is dus verboden. De wereldkampioene van 2022 was zich van geen kwaad bewust en stelde direct onschuldig te zijn.

Overgedragen via seksueel contact

"Ik ontken ten stelligste dat ik doping heb gebruikt", aldus Thibus, die op de Spelen in Tokio nog zilver pakte. "Mijn vele negatieve dopingtesten zijn daar het bewijs van." Ze is al jaren samen met de Amerikaanse oud-schermer Race Imboden. Die zou het spierversterkende middel wél hebben gebruikt en via seksueel contact hebben overgedragen.

Uit onderzoek naar het haar en de nagels van Thibus blijkt dat die verklaring klopt. Dat oordeelde de antidopingrechtbank van de internationale schermfederatie. "Er is enorm veel emoties en vreugde", reageerde de schermster opgelucht. Ze kan nu toch nog voor goud gaan op de Olympische Spelen in Parijs.

Thibus had in de periode van het onderzoek geen toegang tot de faciliteiten van de Franse schermfederatie. Ze mocht wel in privé-zalen en in het buitenland trainen. Zo kan ze toch nog fit starten op de Spelen die plaatsvinden vanaf 26 juli.