Het lange seizoen van Kenneth Taylor zit er eindelijk op. De middenvelder reisde na zijn jaar met Ajax nog af naar Slowakije voor het EK onder 21. Nu Jong Oranje in de halve finale is uitgeschakeld, heeft Taylor eindelijk genoeg tijd voor Jade Anna van Vliet.

En daar nemen ze het meteen van, laat de beroemde influencer weten op TikTok. De 20-jarige Jade Anna laat zien hoe ze ronddanst in haar kamer, met daarbij de tekst: 'Eindelijk onze zomervakantie geboekt.' Daar zal Taylor wel aan toe zijn, want de 23-jarige Ajacied tikte dit seizoen de 58 wedstrijden aan.

Taylor was er woensdagavond niet bij in de halve finale tegen de leeftijdsgenoten uit Engeland. Hij had namelijk al twee gele kaarten op zak en was zodoende geschorst. Het had zijn 59e wedstrijd van het seizoen kunnen zijn. Ook Devyne Rensch en Ruben van Bommel stonden om die reden aan de kant. Zij zagen hoe Engeland uiteindelijk met 2-1 won, dankzij doelpunten van Liverpool-talent Harvey Elliott.

Griekenland

Het stel heeft al een vakantie achter de rug. Tussen het einde van het Eredivisie-seizoen en het begin van het EK gingen Van Vliet en Taylor namelijk naar Griekenland. Daar genoten ze van zon, zee en strand.

Koken voor Kenneth Taylor

Taylor sprak onlangs met Voetbal International en verklapte daar dat hij altijd de pasta van Jade Anna eet voor een wedstrijd. "Voor een wedstrijd eet ik het liefst pasta met tomatensaus. Alleen voor de wedstrijd heb ik altijd de pasta van Jade Anna, mijn vriendin. Die is wel lekker. Met kip, chorizo... Die eet ik altijd een dag vóór de wedstrijd." Jade Anna is de eerste Nederlandstalige influencer met 1 miljoen Instagram‑volgers; ze heeft 1,8 miljoen TikTok‑fans.

Einde van een tijdperk

De nog jonge influencer kocht haar eerste huis op haar achttiende. Maar inmiddels woont zij ook samen met Taylor. Ze besloot daarom haar eerste koophuis weer van de hand te doen. Een einde van een tijdperk, noemt ze het. 'Wel een klein beetje gek hoor', schrijft ze bij de video op TikTok.