Ajax-speler Kenneth Taylor is met Jong Oranje actief op het EK onder 21. Wie weet heeft hij een paar trommeltjes met zijn favoriete eten meegenomen naar Slowakije, waar het toernooi plaatsvindt. Hij smult namelijk van de creaties van zijn vriendin, Jade Anna van Vliet.

In gesprek met Voetbal International laat Taylor weten wat zijn lievelingseten is. "Pasta", zegt de middenvelder.

"Voor een wedstrijd eet ik het liefst pasta met tomatensaus. Alleen voor de wedstrijd heb ik altijd de pasta van Jade Anna, mijn vriendin. Die is wel lekker. Met kip, chorizo... Die eet ik altijd een dag vóór de wedstrijd." Jade Anna van Vliet is de eerste Nederlandstalige influencer met 1 miljoen Instagram‑volgers; ze heeft 1,8 miljoen TikTok‑fans.

Burna Boy

Ook krijgt Taylor de vraag wie zijn favoriete artiest is. "De vorige keer...", zo begint hij, waarna hij opnieuw begint met zijn antwoord. "Ik luister wel naar veel artiesten. Ik denk... Ik vind het wel heel lastig. Ik vind veel muziek wel leuk. Dus ik vind het lastig. De laatste track die ik heb geluisterd, da's van Michael Jackson. Maar ik denk dat ik op dit moment ga voor Burna Boy."

Gouden Bal

En dan gaat het over zijn favoriete vakantiebestemming. "Los Angeles, denk ik." Dat was dan eindelijk een snel en helder antwoord. Bij de vraag wie de Gouden Bal moet winnen is het weer lastiger om tot een keus te komen. "Veel spelers verdienen het", aldus Taylor.

"Ik vind het een lastige vraag. Hier hebben we het ook weleens over in het team. Lamine Yamal of Dembele.. Ik weet ook niet waar het op gebaseerd is, de Ballon d'Or. Waar het aan ligt. Moet je de Champions League gewonnen hebben. Als dat soort dingen meetellen, dan lijkt het me dat Dembele hem gaat pakken."

Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet

Taylor en Van Vliet zijn al twee jaar samen en dolgelukkig. De 20-jarige Van Vliet is inmiddels ingetrokken bij de voetballer, maar dat heeft wel een gevolg. De influencer met miljoenen volgers op haar verschillende kanalen vertelt namelijk dat er een 'einde van een tijdperk' aan zit te komen. Van Vliet woont inmiddels samen met de voetballer, terwijl ze zelf ook al een huis had gekocht. Het was even onduidelijk wat daarmee zou gebeuren, maar de partner van Taylor geeft via TikTok uitsluitsel.

'Wel een klein beetje gek hoor', schrijft ze onder een video waarbij ze rondjes draait in haar woning. Dat zal niet vaak meer gebeuren, want ze gaat het stulpje definitief van de hand doen. "Voor een van de laatste keren in het huis dat ik kocht toen ik 18 was", aldus Van Vliet.