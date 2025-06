Ze zijn in het Nederlandse voetbal een van de bekendere stelletjes: Ajax-speler Kenneth Taylor en influencer Jade Anna van Vliet. Het stel is al twee jaar samen en dolgelukkig. De 20-jarige Van Vliet is inmiddels ingetrokken bij de voetballer, maar dat heeft wel een gevolg.

De influencer met miljoenen volgers op haar verschillende kanalen vertelt namelijk dat er een 'einde van een tijdperk' aan zit te komen. Van Vliet woont inmiddels samen met de voetballer, terwijl ze zelf ook al een huis had gekocht. Het was even onduidelijk wat daarmee zou gebeuren, maar de partner van Taylor geeft via TikTok uitsluitsel.

'Wel een klein beetje gek hoor', schrijft ze onder een video waarbij ze rondjes draait in haar woning. Dat zal niet vaak meer gebeuren, want ze gaat het stulpje definitief van de hand doen. "Voor een van de laatste keren in het huis dat ik kocht toen ik 18 was", aldus Van Vliet.

Huis gekocht tijdens andere relatie

Als tiener was Van Vliet lang samen met de bekende vlogger Gio Latooy. Die relatie kwam ten einde toen Van Vliet negentien jaar oud was. Toen was ze dus al in bezit van het huis. Door de romance met Taylor is het blijkbaar niet nodig om het huis aan te houden.

Onlangs gaven de twee een zeldzaam teken van leven samen. Hoewel het allebei publieke figuren zijn, verschijnen ze zelden in het openbaar. Vorige week plaatsten ze wel samen een foto op Instagram. Van Vliet is via sociale media sowieso een stuk actiever dan Taylor. Ze laat veelvuldig zien dat ze bij thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA zit.

Kenneth Taylor speelt op EK

Aan het einde van het Eredivisie-seizoen, waarin Taylor en co de landstitel net misliepen, genoot het stel van een korte vakantie in Griekenland. Voor de Ajacied zit het seizoen er echter nog niet helemaal op. Met Jong Oranje speelt hij momenteel het EK Onder 21 jaar. De groepsfase werd uiteindelijk overleefd, maar wel met veel moeite. Dankzij een zege op Oekraïne werd een ticket voor de kwartfinale bemachtigd. Daar treft Oranje het altijd lastige Portugal.