Het zijn drukke tijden voor Jade Anna van Vliet. De in Nederland zeer beroemde influencer en vriendin van Ajax-speler Kenneth Taylor ging door een aantal ingrijpende veranderingen in haar leven. Daardoor moet ze afscheid nemen van een bijzondere aankoop en dat doet haar stiekem veel verdriet. Al houdt ze er wel een flinke zak geld aan over.

Van Vliet (21) woont sinds een aantal maanden samen met de Ajacied. En dan is het een beetje onnodig om je eigen huis aan te houden. Hoewel ze nog jong is, had Van Vliet op haar achttiende al een luxe koopwoning. In die periode was ze ook al bekend, mede door een relatie met de bekende YouTuber Gio Latooy. Tijdens hun romance schafte Van Vliet voor 4,5 ton een koopwoning aan.

Woning eindelijk te koop

Die doet ze nu van de hand. Afgelopen maandag werd de woning te koop gezet. Een ding is wel duidelijk: Van Vliet gaat er financieel op vooruit. Ze vraagt er bijna zes ton voor en loopt dus royaal binnen. Zeker omdat ze slechts drie jaar geleden het huis in Heemskerk met alleen eigen geld en zonder hypotheek kon kopen.

Toch valt het afscheid haar zwaar. "Het zat er een beetje aan te komen, maar mijn huis staat eindelijk in de verkoop. Het is toch wel moeilijker dan ik dacht om afscheid te nemen van je allereerste huisje", meldt ze op TikTok. Ook deelt de details van de woning die ze gaat verlaten. Er is onder meer een gigantische kledingkast te zien en een enorme regendouche waar je zo onder kan gaan staan.

Op Funda zijn er nog meer details te zien van de grote woning (141 vierkante meter). Zo is er een enorme keuken met groot kookeiland. Daarnaast is er een groot bubbelbad en een flink zonneterras.

Ophef na bekeuring

Daar doet Van Vliet dus afstand van, maar ze gaat er niet op achteruit. Inmiddels woont ze samen met haar geliefde Kenneth Taylor. De Ajax-speler was een van de uitblinkers van het afgelopen seizoen in de Johan Cruijff ArenA, maar liep door de dramatische laatste weken van de Amsterdammers wel de landstitel mis. De twee wonen samen in Alkmaar.

Van Vliet kwam de voorbije weken om heel andere reden in het nieuws. Zo deed ze publiekelijk haar beklag over het gedrag van een politieagente. De influencer werd op de bon geslingerd toen ze achter het stuur op haar telefoon zat en dat werd gedeeld door de desbetreffende agent. Daar had Van Vliet duidelijk een mening over.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.