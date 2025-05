Jake Paul gaat opvallende uitdaging aan en eet 'duurste hotdog ter wereld'

Jake Paul was als gastheer aanwezig bij de opening van een nieuwe vestiging van 'Dog Haus', een restaurantketen die bekendstaat om zijn burgers, braadworsten en bieren, waarbij de Amerikaanse influencer betrokken is. Tijdens de opening ging hij een bizarre uitdaging aan.

Paul was niet zomaar aanwezig bij de opening van de nieuwe vestiging in Missouri City, waar een flinke rij aan nieuwsgierige gasten op af was gekomen. Hij heeft namelijk een actieve rol in de organisatie van de keten. Hij zit in het bestuur en is franchisepartner. Bij de opening konden fans naast een meet & greet onder andere gesigneerde bokshandschoenen van de Amerikaan krijgen, en meedoen aan een bijzondere 'challenge'.

Er werd namelijk een eetwedstrijd georganiseerd. In een video die Paul op Instagram plaatste was te zien hoe hij had plaatsgenomen aan een tafel, waar een flinke schaal met eten voor hem klaar stond, om de eetwedstrijd aan te gaan tegen twee andere aanwezigen. "Ik sta op het punt deze eetwedstrijd te winnen," schreef de influencer er zelfverzekerd bij.

Nog niet uitgegeten

Blijkbaar zat de verloofde van Jutta Leerdam na die enorme schaal nog niet vol, want niet veel later ging hij een andere eetuitdaging aan: een 'taste test' van "'s werelds duurste hotdog". Dat is een hotdog gevuld met kaviaar die Paul wel even wilde proeven.

Miami

Daarna kon de Amerikaan rustig uitbuiken in zijn privejet op weg naar Miami, waar hij naartoe ging om de Formule 1 bij te wonen. Eerder deze week was hij nog de grote afwezige in diezelfde stad. Een bezoek aan Glory Underground, een evenement van Glory dat in het pand van zijn bedrijf werd georganiseerd, liet hij aan zich voorbij gaan.

Ongemakkelijke stilte

Tijdens het evenement werd een eerder opgenomen video uit Miami getoond. Daarop was te zien hoe Derek Sullivan, beter bekend als Betr Derek, via een videocall probeerde contact te leggen met Jake Paul. Het doel was een gesprek tot stand te brengen tussen Paul en de aanwezige vechters, waaronder Tyjani Beztati, Younes Smaili en Michael Boapeah. De poging strandde echter in ongemakkelijke stilte, omdat Paul de oproep niet beantwoordde, waarna Derek zijn excuses aanbood aan de aanwezige vechters.