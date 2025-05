Afwezigheid Jake Paul bij Glory Underground in Miami zorgt voor ongemakkelijk moment

In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) bracht Glory een bezoek aan het ‘Betr Warehouse’, het magazijn van Betr, mede opgericht door Jake Paul. Grote afwezige was Jake Paul zelf. De Amerikaanse influencer liet het bezoek aan zich voorbijgaan en had zelfs geen tijd voor een videocall met de vechters.

In maart kondigde Glory een exclusief evenement in Miami aan, samen met een nieuwe samenwerking met streamingdienst DAZN, dat voortaan alle evenementen van de vechtsportorganisatie zal uitzenden. De overstap volgde op het beëindigen van de samenwerking met Videoland en past binnen Glory’s ambitie om internationaal te groeien.

Kickboksicoon Rico Verhoeven voert felle ruzie met veroordeelde vlogger: 'Gebrek aan zuurstof in zijn hersenen' Volgens kickbokskampioen Rico Verhoeven is internetgezicht Alex Soze een 'grappenmaker, pannenkoek en praatjesmaker'. Dat waren de woorden die de vechter gebruikte in een verhitte online ruzie.

Betr warehouse

Het besloten event vond plaats in het ‘Betr Warehouse’; het immense magazijn van mediaplatform Betr, mede opgericht door Jake Paul. Glory-CEO Marshall Zelaznik liet aan Sportnieuws.nl weten dat waarschijnlijk vooral "vrienden en familie van Betr" aanwezig zouden zijn.

'Nederlandse vechtsportfans bestolen door samenwerking Jake Paul: Amerikanen houden wel van gekke dingen met influencers' In de nacht van donderdag op vrijdag vindt het langverwachte Glory Underground Miami, met een bloedstollend hoofdgevecht tussen Chico Kwasi en Tyjani Beztati. Nederlandse fans kunnen het kickboksevenement echter niet meer via hun vertrouwde platform bekijken. De organisatie heeft de handen ineengeslagen met de Amerikaanse Jake Paul. "Ik denk dat dit een misstap is van Glory", aldus Remy Bonjasky.

Afwezigheid Jake Paul

Tot die "vrienden en familie" behoorde Jake Paul in ieder geval niet. Kort voor aanvang van het evenement liet de Amerikaanse influencer op Instagram zien dat hij in Puerto Rico aan het boksen was, ver weg van het Betr Warehouse in Miami.

Glory-kampioen neemt het op voor rivaal: ‘Hij verdient het zeker’ De Nederlandse welterweight-kampioen Chico Kwasi verblijft momenteel in Miami voor een nieuw titelgevecht tegen zijn geduchte rivaal Tyjani Beztati. Beztati is niet de enige tegen wie Kwasi zijn titel op korte termijn hoopt te verdedigen, zo vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl: "Dan heb ik iedereen verslagen die er toe doet."

Tijdens het evenement werd een eerder opgenomen video uit Miami getoond. Daarop was te zien hoe Derek Sullivan, beter bekend als Betr Derek, via een videocall probeerde contact te leggen met Jake Paul. Het doel was een gesprek tot stand te brengen tussen Paul en de aanwezige vechters, waaronder Tyjani Beztati, Younes Smaili en Michael Boapeah. De poging strandde echter in ongemakkelijke stilte, omdat Paul de oproep niet beantwoordde, waarna Derek zijn excuses aanbood aan de aanwezige vechters.

Nederlandse topschaatsster gelooft haar ogen niet bij bezoek aan internationale ster: 'Hij kan het' Veel Nederlandse topsporters waren de afgelopen dagen in de Ziggo Dome bij de optredens van internationale ster Usher. De R&B-zanger zette Amsterdam op z'n kop met z'n grootste hits. Onder anderen Rico Verhoeven genoot er zichtbaar van. Hogerop op de tribunes keek topschaatsster Femke Kok haar ogen uit.

Sullivan was eerder in Nederland tijdens Glory 99 Last Heavyweight Standing, waar hij onder meer face-offs had met vechters als Bahram Rajabzadeh tijdens de persdag. Zijn aanwezigheid riep gemengde reacties op bij het Nederlandse publiek. Op sociale media vroegen sommige fans zich af wat precies de meerwaarde van zijn bezoek was.

Glory-kampioen Tyjani Beztati zelfverzekerd over nieuw gevecht tegen rivaal: 'Het is logisch dat ik wat verder ben dan hij' Zesvoudig Glory-lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati gaat op een bijzondere plek proberen geschiedenis te schrijven. Veel internationale sterren komen op de Champ vs. Champ-rematch tegen Chico Kwasi af. "Die celebrities kunnen me gestolen worden", lacht Beztati in gesprek met Sportnieuws.nl.

Celebrities

Hoewel Jake Paul er niet bij was, waren er wel andere beroemdheden aanwezig tijdens het exclusieve evenement. Eén daarvan was Ashton Hall, bekend van zijn video's, waarin hij zijn routines deelt.