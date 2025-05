Schoonouders Jutta Leerdam waarschuwen Jake Paul voor gevaar: 'Het is een hel'

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn van plan om over een jaar in het huwelijksbootje te stappen, zo lieten ze weten na hun verloving in maart. De ouders van de Amerikaan hebben echter niet zo'n goede ervaringen op dat gebied en waarschuwen hun zoon.

De ouders van Jake en zijn broer Logan, Greg Paul en Pam Stepnick doen in de realityserie van de familie Paul American een boekje open over hun slechte relatie die eindigde in een vechtscheiding. De eerste scheurtjes in het huwelijk werden al duidelijk toen Pam in verwachting was van Jake. Toen ze de positieve zwangerschapstest aan haar man liet zien smeet hij die door de kamer.

Er was vaker sprake van agressief gedrag van Greg in het gezin. Volgens Logan had dat te maken met zijn drang naar macht en wilde hij het leven van zijn vrouw volledig onder controle hebben. "Ik realiseerde me niet hoe verstikkend dat was", zegt Pam. "Het woord 'scheiding' was nog nooit bij me opgekomen.

Mishandeling

Maar het ging steeds slechter met haar en ze voelde zich mentaal mishandeld door haar man. Er kwam een kantelpunt tijdens een uit de hand gelopen ruzie waarin Greg dreigde haar te slaan. "Dat was de druppel. Verbale mishandeling is één ding, maar ik wilde niet naar de volgende stap", vertelt Pam in tranen. "Het brak mijn hart."

Toch is er volgen Greg ook een andere kant van het verhaal en had Stepnick al een affaire met haar huidige man David. De 61-jarige moeder van Logan en Jake beweert echter dat ze pas met hem begon te daten toen ze al bij Paul was vertrokken en een punt had gezet achter de relatie. Ze waren alleen nog niet officieel gescheiden.

'Helse' scheiding

De scheiding was zwaar. "Het was een hel", aldus Stepnick. Greg betrok ook de kinderen erbij. "Op alle negatieve manieren." Voor Jake was dat ook een moeilijke periode. "Hij zei constant: 'Trouw niet, iedere vrouw kan je dit aandoen'." Het was zo erg dat Greg zelfs aan Jake vroeg om bezwaar te maken op de bruiloft van Pam en David.

Toch heeft het Logan en Jake er niet van weerhouden om hun vriendin een huwelijksaanzoek te doen. Beiden zijn verloofd. Logan met Nina Agdal en Jake dus met Leerdam. Zijn moeder heeft een goede band met de Nederlandse topschaatsster en zal dus volledig achter zijn keuze staan, ondanks haar eigen nare ervaringen.