Jutta Leerdam en Jake Paul waren onlangs getuige van een bizarre en spraakmakende avond. De twee tortelduifjes bezochten het eerste MMA-evenement van Most Valuable Promotions (MVP), het bedrijf van de Amerikaanse vechter. Via Instagram blikte Paul terug op de bijzondere tijd met de Nederlandse topschaatsster.

Het allerbeste wat MMA te bieden had, kwam samen in de Intuit Dome in Inglewood, Californië. Zo vocht de legendarische Ronda Rousey voor het eerst sinds 2016. Binnen 17 seconden rekende ze af met Gina Carano. Daarna kondigde ze haar definitieve afscheid aan.

Verder betraden ook Nate Diaz en Francis Ngannou de octagon. Diaz vocht tegen Mike Perry en dat werd een bloederig gevecht. Na afloop van het bloedbad stapte Paul in de spotlights en veegde hij wat bloed van Diaz onder zijn eigen ogen, als een soort oorlogsschmink. Ook moest hij als beveiliger fungeren toen het achter de schermen mis ging.

Sierlijke Jutta Leerdam

Maar ook Jutta Leerdam maakte de tongen los. De Nederlandse topschaatsster droeg een opvallende rode jurk met diep decolleté. "Ze zag er prachtig uit. Mooie, rode jurk. Mooie deco (decolleté, red.). Om door een ringetje te halen", sprak oud-hockeyster Ellen Hoog vol lover over Leerdam in de podcast zie ze samen met Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl.

Ook kreeg ze complimenten van schaatscollega's Antoinette Rijpma-de Jong, Merel Conijn, voetbalvrouw Mikky de Jong-Kiemeney, voetbalster Alisha Lehmann, haar moeder Monique en schoonmoeder Pam Stepnick. Jake Paul reageerde op een reeks foto's die Leerdam deelde in het Nederlands: "Zo leuk."

Jake Paul blikt terug op bijzondere avond

Zelf deelde de Amerikaan ook een flinke portie beelden op Instagram. "Netflix was helemaal losgegaan op de historische avond van MVP en brak records!", schreef hij er bij. Op de foto's en video's speelt Leerdam ook een grote rol, op het overgrote deel is de Nederlandse terug te vinden. Zo maakten de twee meerdere foto's in een luxueuze auto waarmee ze vervoerd werden. Ook poseerden ze aan een zwembad met uitzicht over Los Angeles.

Paul ging verder nog op de foto met grote (oud-)vechters als Alex Pereira, Anderson Silva, Arman Tsarukyan en Jon Jones. The Problem Child heeft zelf ook aangegeven ooit een stap te willen maken naar MMA.

