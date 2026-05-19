Jutta Leerdam en Jake Paul vertoeven samen in de Verenigde Staten en schitterden afgelopen weekend op een belangrijk evenement. Daar viel niet alleen de 'mooie, rode jurk' van de schaatskampioene op, maar ook een interview van Jake Paul. Hij kwam met opmerkelijk nieuws en dat zorgde voor verbazing bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

"Een week niet praten over Jutta Leerdam is een week niet geleefd", trapt Hoog het onderwerp af in de Sportnieuws.nl-podcast die ze samen met Van As maakt. Leerdam verscheen dit weekend bij het eerste MMA-evenement van Most Valuable Promotions, het bedrijf van haar verloofde Jake Paul. "Ze zag er prachtig uit. Mooie, rode jurk. Mooie deco (decolleté, red.). Om door een ringetje te halen."

Niet alleen Leerdam deed van zich spreken, ook Paul nam een plek in de spotlights in. Hij kwam met opvallend nieuws tijdens een interview. "Wat blijkt: hij heeft groen licht gekregen om weer te vechten", vertelt Hoog ietwat verbaasd. "Een paar weken geleden was het nog rood licht en de vraag of hij überhaupt nog mocht vechten. En twee weken later heeft hij groen licht en mag hij de ring weer in."

'Heel bizar'

Paul kreeg in zijn meest recente gevecht tegen Anthony Joshua zo'n enorme opdoffer dat hij zijn kaak op twee plekken brak. Om die dreun die hij eind 2025 incasseerde te boven te komen, ging hij meermaals onder het mes. Dat hij nu dus weer zou mogen vechten, zorgt voor vragen bij Hoog. "Ik ben benieuwd of het dezelfde arts is, wat daar aan de hand is. Want het is natuurlijk best gek dat je in twee, drie weken tijd wel weer mag vechten." Van As vindt er ook wat van: "Heel bizar."

De mededeling van Paul is hoe dan ook goed nieuws, vinden de voormalig tophockeysters. Niet alleen voor de Amerikaan zelf, maar ook voor Van As en Hoog. "Goed nieuws voor ons. Dan kunnen wij weer lekker genieten van een mooi gevecht", aldus Van As. Al houdt Hoog nog een slag om de arm. "Ik ben benieuwd. Ik hoop dat de kaak het houdt."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, het vertrek van Erben Wennemars en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf.

