Hans Kraay Jr. was een graag geziene gast bij de voorlopers van Vandaag Inside. Maar alles veranderde toen het van een voetbaltalkshow naar een dagelijks praatprogramma ging. Voor de oud-voetballer was geen plek meer, wat hem behoorlijk raakte. "Johan Derksen is er de baas."

Kraay Jr. maakte furore als voetballer, al speelde hij amper voor de grootste teams. Hij stond vooral bekend om zijn spijkerharde tackles en avonturen buiten het veld. Tegen het einde van zijn carrière werd hij definitief naar de tv-wereld gelokt door John de Mol, nadat hij tijdens zijn voetbalbestaan al actief was in de journalistiek.

Gestopt door John de Mol

Kraay Jr. zat bij de mediamagnaat in de stal en beloofde hem op zijn 36e te stoppen, toen hij bij FC Den Bosch voetbalde. Maar een lucratief avontuur in België kon de zoon van Hans Kraay Sr. niet weigeren. "Bij drie maanden moest ik bij John komen. Hij zei: 'Je hebt niet goed geluisterd hè. Wat verdien je met die onzin in België?'"

Op dat moment kreeg Kraay Jr. 50.000 euro in België. "Dus hij pakt de telefoon en belt een van zijn secretaresses: 'Kom maar even met de cheque'. Toen kwam er een charmante secretaresse met een cheque van 150.000 euro. Hij zei: 'Je bent gestopt'", lacht Kraay Jr. bij Eva. "Ik hoefde er niet lang over na te denken, ik ben binnen drie seconden gestopt door John de Mol. Hij is een rode draad door mijn televisiewereld geweest. Hij zou graag willen dat ik morgenavond weer aanschuif bij Vandaag Inside. Maar dat doen we niet meer."

'Heel pijnlijk' vertrek bij Vandaag Inside

Jarenlang was Kraay Jr. een vaste gast aan tafel bij Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Dat veranderde toen de show veranderde naar een dagelijks praatprogramma over nieuws, politiek en andere zaken. Kraay Jr. zou vrede hebben gehad met dat besluit. "Johan zei dat je er zo boos over was, dat je tegen hem hebt staan gillen. Het kan niet allebei helemaal waar zijn", trapt Eva Jinek het gevoelige onderwerp af.

"Ik denk dat Johan het meeste gelijk heeft", grinnikt de voetbalanalist. "Ik heb er vijftien jaar met ontzettend veel plezier gezeten. Het was allemaal leuk, totdat Vandaag Inside op de planning stond. Johan is eigenlijk toch wel de baas van het programma, hij zei: 'We gaan dat doen zonder Jan Boskamp en Hansie.' Dat heeft me best wel heel veel pijn gedaan. Maar aan de andere kant, het is hun goed recht", aldus de goedlachse Kraay.

Een half jaar geleden werd Kraay Jr. gepolst voor een terugkeer door Genee en Van der Gijp. Dat zou dan zijn op de woensdagavonden. "Ik vond het wel heel sjiek. Ik heb gezegd: 'Ik vind het heel lief van jullie, ik voel me vereerd, maar mijn leven is mooi bij ESPN.' Dus ik heb het niet gedaan."

Eigen documentaire Hans Kraay Jr.

Als verslaggever bij ESPN bouwde hij een warme band op met voetballers als Noa Lang en Brian Brobbey. "Ik wil dit nog wel een jaartje of twintig doen, ik voel me ongelooflijk bevoorrecht. Ik ben iedereens buurjongen, ik ben Hansie, het stelt allemaal geen ene reet voor wat wij doen. Ik heb altijd zin en ben dankbaar dat ik dit mag blijven doen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover