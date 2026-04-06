Het is Pasen en dat wordt flink gevierd in Nederland. Jutta Leerdam is geen uitzondering. Het schaatsicoon viert de bijzondere dag met haar familie en heeft voor de feestelijkheden flink uitgepakt.

Dat laat ze blijken op haar Instagram Stories. Daar plaatste Leerdam op paaszondag meerdere beelden. Op de eerste afbeelding is te zien dat ze Pasen niet geruisloos voorbij laat gaan. Er zijn namelijk flink wat paasdieren en paaseieren te zien. Die conclusie trok ze zelf ook. "Ik denk dat we genoeg chocoladekonijnen hebben", stelt de topschaatsster.

Samen met haar ouders

Ze is niet alleen, want ze viert Pasen met haar familie. Ouders Ruud en Monique waren al bij het ontbijt van de partij en de eettafel was volledig in stijl gedekt. "Paasontbijt met mijn vader en moeder", zo laat Leerdam er geen misverstand over bestaan. Uiteraard ontbreken ook de gekookte eieren en de paaschocolades niet.

Daar hield het feest nog niet op, want later verzorgde Leerdam het avondmaal voor haar familie. De topschaatsster maakte onder meer een pasta en daar hoefde ze niet alleen van te smullen. Ook zus Merel en broer Kjeld zaten namelijk klaar om de maaltijd op te peuzelen.

i Jutta Leerdam met de maaltijd voor haar familie. © Instagram

Leerdam spendeerde de afgelopen weken al veelvuldig tijd met haar familie na het lange en slopende schaatsseizoen. Zo ging ze met haar familie voor het eerst in jaren weer eens op skivakantie. Dat deden ze in het Franse Courchevel.

Bijzondere hoogtepunten voor Jutta Leerdam

De hoogtepunten stapelden zich daar in rap tempo op. Leerdam, die na haar succesvolle Spelen in onder meer de Verenigde Staten en op Puerto Rico was, zag dat haar oudere zus Merel ten huwelijk werd gevraagd tijdens de vakantie. Leerdam zelf is inmiddels ook al een jaar verloofd met haar geliefde Jake Paul.

Leerdam besloot om de Spelen als einde van haar schaatsseizoen te kiezen. Ze liet de NK en WK sprint links liggen en ging op vakantie. Het is nog altijd onduidelijk of de topschaatsster nog terugkeert op het ijs. Met olympisch goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter waren haar Spelen zoals gedroomd. Mogelijk sluit ze haar carrière dus op haar hoogtepunt af.

Daarnaast speelt er nog iets anders: Leerdam en Paul hebben de droom op een gezin te starten en hebben dat al meermaals uitgesproken. Waarschijnlijk komt er de komende maanden meer duidelijk over de sportieve toekomst van het Nederlandse schaatsicoon.