Jake Paul, de Amerikaanse verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, lijkt met een nieuwe video op Instagram te hinten op een nieuwe sportcarrière. "Ik ben de nieuwe Ronaldo, kijk dit", roept hij terwijl hij in het shirt van Lionel Messi drie keer raak schiet met een bal.

Wie de Amerikaanse influencer een beetje volgt, weet dat hij geen sportieve uitdaging uit de weg gaat. Enkele jaren geleden kwam hij met het idee om tegen Mike Tyson te vechten. "Denk je dat ik hem kan verslaan?", vroeg hij aan bekenden, die hem stuk voor stuk "nee" verkochten.

Bokscarrière

Enkele jaren later stond hij alsnog tegenover Tyson in de boksring, en wist te winnen van de toen 58-jarige bokslegende. Sindsdien lijkt zijn zelfvertrouwen als bokser een flinke boost te hebben gekregen. Onlangs stond hij tegenover de voormalig wereldkampioen Julio César Chavez Jr., die hij wederom overtuigend versloeg. Het was zijn eerste gevecht sinds de overwinning op Tyson. Maar inmiddels lijkt Paul alweer bezig met een nieuwe sportieve uitdaging, eentje buiten het boksen.

'Nieuwe Ronaldo'

"Ik ben de nieuwe Ronaldo, kijk dit", roept hij in een recente video op Instagram, waarin te zien is dat de Amerikaan verrassend goed kan voetballen. Op de lat van een doel heeft hij drie blikjes drinken geplaatst, die vanaf zijn positie nauwelijks zichtbaar zijn. Met slechts één poging schiet hij de drie blikjes stuk voor stuk van de lat. Al blijft natuurlijk onduidelijk hoeveel pogingen daaraan vooraf zijn gegaan.

Een uitdaging?

Nadat ook het schot op het derde blikje raak is, maakt de vriend van Leerdam het beroemde 'siuuu' juichgebaar van Ronaldo. Er is alleen iets opmerkelijks aan dit alles: de Amerikaan draagt het Miami-tenue van Lionel Messi. "Denk je dat Ronaldo of Messi dit kan?", schrijft hij bij de video. Wellicht wil hij de voetbalgrootheden hiermee uitdaging, zoals hij eerder Mike Tyson uitdaagde.