Jake Paul verraste zijn volgers deze week met opvallend nieuws. De verloofde van Jutta Leerdam vertelde te stoppen met een groot project van hem, om zich meer te kunnen richten op andere dingen. Zoals boksen.

"Dit wordt letterlijk onze laatste episode ooit", is één van de eerste zinnen in de podcast van Paul. Samen met zijn twee hosts én broer Logan praat hij over de reden waarom de podcast Bullshit with Jake Paul ermee ophoudt. Worstelaar Logan kan het niet laten om zijn broer even beet te nemen: "Het is maar goed ook, want de podcast doet zijn naam eer aan: deze show is bullshit. Grapje, ik snap eigenlijk niet waarom het stopt. Ik dacht dat jullie een geintje maakten."

Ook Jake countert met een knipoog: "We hadden het idee dat we de Impaulsive-podcast in de weg gingen zitten. Dat wilden we niet." Impaulsive is de podcast van Logan, die nog veel meer volgers en luisteraars heeft.

Zelfverzekerde Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) doet opvallende uitspraak: 'Daar is geen twijfel over mogelijk' Jake Paul neemt nooit een blad voor de mond. Zo ook niet in de voorbereiding voor zijn gevecht met Julio Cesar Chavez Jr. De Amerikaanse bokser is van mening dat hij 'de enige is die wat doet', als het gaat over het promoten van zijn sport.

De echte uitleg

Daarna komt de uitleg van de Amerikaanse bokser over waarom zijn podcast stopt. "Ja, ik zal het uitleggen aan de luisteraars. Het ding is dat ik gewoon té veel te doen heb, realistisch gezien. Ik ben niet goed in praten, en in vragen stellen aan mensen. Ik heb niet het gevoel dat ik een goede interviewer ben."

Zijn hosts en broer Logan vullen voor hem in dat hij met andere zaken meer geld kan verdienen én dat hij - door het stoppen met deze podcast - tijd over heeft 'voor vijf nieuwe businessideeën'. Daarnaast vindt Jake het vervelend dat gasten bijna nooit naar hem toe komen om in de podcast aan te schuiven. "Omdat ik altijd aan het trainen ben, kan ik niet naar gasten toe reizen."

Jake Paul rekent snoeihard af met kritiek op bokswedstrijd: 'De echte grootheden geven mij wél respect' Jake Paul stapt binnenkort opnieuw in de ring. Julio Cesar Chavez jr. is aanstaande 28 juni de tegenstander in het Honda Center in Anaheim, California. De verloofde van Jutta Leerdam heeft in een interview afgerekend met de kritieken op hem als bokser. "Ze weten niet wie ik ben en hoe serieus ik deze sport neem," stelt de Amerikaan tegenover DAZN.

'Ik ben trots op je'

Ook haakt Logan nog in op het feit dat zijn broer misschien niet de ideale persoon is voor een rol als interviewer of podcasthost. "Je hebt soms een seconde extra nodig om dingen te verwerken, omdat jij informatie dieper interpreteert. Dus dat is niet slecht. Ik ben trots op je." Jake antwoordt daarop dat hij wel gemaakt is om geïnterviewd te worden.

De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Leerdam staat op zaterdag 28 juni opnieuw in de ring. Zijn tegenstander is dan Julio Cesar Chavez Jr.