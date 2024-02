Jan Boskamp tegen Wilfred Genee: 'Grootste klootzak die ik in m'n leven ben tegengekomen'

Jan Boskamp houdt zich niet in met zijn woorden en zo ook maandagavond niet. Hij vertelde Veronica Offside-presentator Wilfred Genee eens goed 'de waarheid'.

"Je bent de grootste klootzak die ik in mijn leven ben tegengekomen", zei Boskamp tegen Genee. Boskamp vertelde een verhaal over het WK in Argentinië, waarbij hij een geluidje maakte om zijn verhaal kracht bij te zetten. Genee vond dat een mooi geluidje en liep daarover te geinen. Daar moest Boskamp dus niks van hebben.

Boskamp maakte in 1978 deel uit van de Nederlandse selectie voor het WK in Argentinië. Hij speelde daarin ook mee in één groepswedstrijd, tegen Schotland (3-2 nederlaag). Tien minuten voor tijd verving hij de geblesseerde Johan Neeskens. Oranje haalde overigens de finale van dat WK, waarin het verloor van het gastland.

Voor Boskamp was die invalbeurt tegen Schotland één van zijn twee interlands voor het Nederlands elftal. Vlak voor het WK debuteerde hij tegen Tunesië (4-0 winst). Ernst Happel was destijds de bondscoach.

Huidige leven

Boskamp maakte bekend te stoppen met het dagelijks zitten bij shows als Vandaag Inside. De analist en oud-trainer woont namelijk in België en zit anders vijf uur per dag in de auto. Daar wordt hij op 75-jarige leeftijd niet meer gelukkig van.

Boskamp zei het eerder erg zwaar te hebben als hij alleen is. Na 75 jaar zijn al veel mensen hem ontvallen. "Je probeert het zo veel mogelijk weg te stoppen, maar dat valt lang niet altijd mee. Ik ben graag alleen, maar juist als ik alleen ben, is het een ramp. Dan ga ik kapot van ellende."