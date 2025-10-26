Jannik Sinner pakte zondag na een prachtig gevecht met Alexander Zverev de titel bij het ATP-toernooi van Wenen. In zijn toespraak na afloop gaf de Italiaan plotseling een update over zijn liefdesleven. Daarover was de afgelopen tijd al veel gespeculeerd doordat de ex van voormalig F1-coureur Mick Schumacher regelmatig in zijn buurt opdook.

Sinner werd eerder dit jaar voor drie maanden geschorst vanwege een positieve dopingtest en raakte de eerste plek op de wereldranglijst kwijt aan rivaal Carlos Alcaraz, maar desondanks is het voor de Italiaan een heel succesvol tennisseizoen. Hij won de Australian Open en Wimbledon en pakte in Wenen zondag zijn vierde titel van het seizoen. Daar moest hij flink voor vechten, want Zverev gaf zich pas na 2,5 uur tennis gewonnen tegen de Italiaan.

De 24-jarige Sinner pakte alweer de 22e titel uit zijn loopbaan en sprak zoals gebruikelijk het publiek toe na de finale. Hij bedankte daarin een aantal mensen, maar één van hen viel enorm op. "Ik wil mijn team enorm bedanken voor jullie steun. Voor het werk dat jullie erin stoppen en om mij te begrijpen is niet altijd makkelijk, maar bedankt voor de moeite die jullie doen. Aan iedereen die hier is, mijn familie, mijn vriendin, vrienden en zij die thuis kijken, heel erg bedankt voor de steun."

Sinner papt aan met ex van Mick Schumacher

Sinner bevestige daarmee aan dat hij inderdaad een relatie heeft, terwijl hij enkele maanden geleden nog vertelde vrijgezel te zijn. De geruchten namen de afgelopen tijd al flink toe en dan met name over het Deense model Laila Hasanovic. Zij had tot vorig jaar een relatie met voormalig F1-coureur Mick Schumacher, die de zoon is van zevenvoudig wereldkampioen Michael.

Zij was eerder al gespot in de buurt van Sinner tijdens Wimbledon en de US Open. Op dat laatste grandslamtoernooi werd Sinner door een camera zelfs 'betrapt' toen hij op zijn telefoon zat. De Italiaanse tennisser zou namelijk een afbeelding van haar als zijn achtergrond hebben en dat leek al een flinke aanwijzing te zijn dat er iets speelde tussen de twee. Hasanovic was deze week ook weer aanwezig tijdens een aantal van zijn wedstrijden in Wenen en Sinner maakte aan alle speculaties dus een einde door hun relatie te bevestigen.

Daarmee komt er een einde aan allerlei geruchten rond het liefdesleven van Sinner. Hij was een jaar geleden samen met collega-tennisster Anna Kalinskaya, maar die relatie strandde al vrij snel. Daarna kwamen er allerlei speculaties. Zo liet zijn ex zich steeds zien in steden waar hij tenniste en werd hij tijdens zijn dopingschorsing zoenend gespot met een ouder Argentijns model. De laatste maanden kwamen de geruchten over Hasanovic op gang en die blijken dus ook te kloppen.