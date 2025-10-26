Het ging niet zonder slag of stoot, maar Jannik Sinner heeft opnieuw toegeslagen. De Italiaan vocht zich zondag in Wenen voorbij Alexander Zverev en pakte daarmee zijn vierde titel van dit jaar. De nummer 2 van de wereld won de finale van de Erste Bank Open na een intense driesetter: 3-6, 6-3, 7-5.

Sinner kende een moeizame start tegen de taaie Duitser. Zverev, de nummer 3 van de wereld, ging furieus van start en brak al vroeg in de eerste set. De Italiaan oogde niet helemaal fit – hij had zichtbaar last van zijn hamstrings en herinnerde met zijn bewegingen aan zijn opgave in Shanghai van vorige maand, toen kramp hem velde.

Frisse Zverev kan vechtlustige Sinner niet stoppen

Zverev leek bovendien iets frisser. De Duitser had in de kwartfinale een walk-over gekregen nadat Tallon Griekspoor niet in staat was om te spelen, en bereikte daardoor met relatief weinig speeltijd de eindfase van het toernooi. Toch bleek dat voordeel in de finale niet genoeg tegen een strijdlustige Sinner.

In de tweede set vond de Italiaan zijn ritme terug en dwong hij een beslissende derde set af. Ook daarin ging het niet vanzelf: de fysieke ongemakken bleven, maar met pure vechtlust en slimme rally’s hield hij Zverev van zich af.

Op karakter naar de winst in Wenen

In het slotstuk toonde Sinner zijn klasse én karakter. Met een op het oog augurkensap als wonderdrankje en de nodige agressie om de rally’s kort te houden, sloeg hij op het juiste moment toe. Een late break besliste het duel en leverde hem de winst op, tot groot enthousiasme van het publiek in de Oostenrijkse hoofdstad.

"Het was een lastige start voor mij in deze finale", zei Sinner na afloop voor de microfoons van de ATP. "Ik had breakpunten, maar ik begon achter. Ik probeerde mentaal op mijn niveau te blijven en speelde mijn beste tennis toen het erop aankwam. Het belangrijkste is om niet op te geven en dat niveau vast te houden. De sleutel was goed serveren en energie besparen tijdens mijn service."

Sinner bevestigt topvorm richting ATP Finals

Voor Sinner is het alweer zijn vierde toernooizege van het seizoen, na eerdere titels op Wimbledon, de Australian Open en in Beijing. Bovendien is hij nu 21 wedstrijden op rij ongeslagen op indoor hardcourt, een reeks die zijn status als man in vorm richting de ATP Finals alleen maar bevestigt.